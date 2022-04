„Právě jsem vrátil klíč k šatně v ČLTK. Byl jsem členem toho nejstaršího českého tenisového klubu 23 let. Ale po tom, co v ruských zájmech předvádí jeho předseda Václav Klaus, už je to pro mě nepřijatelné,“ oznámil ve středu na Twitteru textař, spoluzakladatel sázkové kanceláře Fortuna a někdejší kandidát na prezidenta Michal Horáček. A za svůj post si za necelých 24 hodin vysloužil kolem pěti tisíc reakcí, běžně přitom jeho příspěvky mají publicitu o řád nižší. Minimálně podle twitterové diskuse by to mohlo vypadat, že klub sídlící na pražské Štvanici, který má kolem 500 členů a vychoval Jana Kodeše, Hanu Sukovou nebo sestry Plíškovy, čekají těžší časy. „Přesně tak, udělala jsem to samé. Odstřihla jsem ve své sociální bublině proruská košťata,“ chválí Horáčka za jeho krok jedna z mnoha uživatelek.

I. Český Lawn-Tennis Klub Praha však podle manažera Vladislava Šavrdy na věc nijak reagovat nehodlá. „Zatím nevím, jak to řešit, je to jeden člen klubu. O žádných dalších odchodech nemám zprávy. I když je to velmi čerstvé,“ říká. Na celé věci ho podle jeho slov hlavně mrzí, že se Horáček o svém odchodu zmínil veřejně.

„Že to dá na sociální sítě, mi přijde zbytečné, protože to trochu poškozuje klub. Aby to pak mělo desítky nebo stovky dalších komentářů od lidí, kteří s tím nemají nic společného, to je trochu divné. S Michalem se známe 40 let, stačilo by, kdyby mi zavolal. Ale taková je asi doba,“ říká Šavrda.

„Vláďovi jsem samozřejmě volal a obsáhle o tom mluvil ještě před tím, než jsem to zveřejnil na Twitteru. Nedělám z toho žádnou velkou událost,“ oponuje Horáček. „Ale okolím jsme přece hodnoceni i podle toho, v jaké společnosti se pohybujeme. A já nechci, aby moje jméno bylo spojováno s tím, co reprezentuje prezident toho klubu,“ dodává. Od klubu žádnou další reakci nečeká, byť následky to podle něho mít může.

„Domnívám se, že spousta lidí zváží, zda bude podporovat klub svými sponzorskými příspěvky, protože to pro jejich dobré jméno asi nebude znamenat žádné zvláštní plus,“ říká.

Klaus se k věci zatím nevyjádřil. „Nevím, zda o tom pan prezident vůbec ví. Důvodem odchodu pana Horáčka určitě není Václav Klaus, ale spíš Česká televize a jeho vnitřní emoce spjaté s šílenou ruskou agresí vůči Ukrajincům,“ poznamenává Petr Macinka z Institutu Václava Klause, podle něhož Česká televize v posledním vydání pořadu 168 hodin zcela dezinterpretovala Klausovy názory na válku. „Kéž to brzy skončí a tím i utrpení pana Horáčka. On si tenis jistě zahraje i jinde. Přeji mu více klidu a pokoje,“ dodává Macinka.