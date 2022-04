Máme tady vězeňský systém, haha,“ směje se jedna dobrovolnice a druhá mávne rukou, že nemá přehánět. Je sobota 9. dubna a v krajském uprchlickém centru v Ostravě, kam přijíždějí uprchlíci před válkou na Ukrajině, je cítit nervozita. „Co znamená vězeňský systém?“ ptá se autorka textu, která jako dobrovolnice do centra na Černé louce docházela. „Když chtějí jít na záchod nebo si zakouřit, musíš je doprovodit. Pořád s nimi někdo musí být, nesmí se tady pohybovat sami,“ odpoví mladá žena.

„Oni“ jsou Romové, kteří do centra přijeli noc předtím. V patře, kde mají uprchlíci rozložená lehátka, na kterých spí, když přijedou v noci, je najednou oddělený prostor – matky s dětmi romského původu mají speciální východ z noclehárny, u kterého postává pár dobrovolníků ve svítivých vestách. Romští uprchlíci nemohou sami ani do výdejny darovaného oblečení a drogerie, které se tady říká „obchůdek“. „Kdybys je viděla, jak sem míří, dej si sem ten stůl a nepouštěj je dovnitř. Co budou chtít, jim dej přes stůl,“ ukazuje koordinátorka dobrovolníků na bílý stolek u vchodu do výdejny.

Když se autorka textu pídí po tom, proč se s romskými uprchlíky takto zachází, jedna z dobrovolnic vysvětluje, že „prý v noci něco ukradli“. Zkušenost autorky se shoduje s příběhem, který se stal o týden dříve a serveru Romea.cz ho popsal jeden z místních dobrovolníků. Organizaci ostravského centra má na starosti Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Jeho mluvčí Petr Kůdela pro Romeu uvedl, že Romové, kteří do centra přišli z neděle 3. na pondělí 4. dubna, ukradli jiným uprchlíkům několik věcí a zničili vybavení centra. Jak webu ale následně potvrdila policie, žádnou krádež v centru v té době nevyšetřovala.

Kůdela rovněž pro Romeu řekl, že k oddělení Romů od ostatních urpchlíků došlo jen ve zmíněné dny na začátku dubna, web ale zmapoval, že se to stalo i 6. dubna a podle zkušeností autorky textu také minimálně 9. dubna. Pro HN ale Kůdela takové jednání zcela popřel. „Tento popis neodpovídá skutečnosti, přístup ke všem uprchlíkům z Ukrajiny je v centru pomoci uprchlíkům v Ostravě stejný, všichni mají zajištěn stejný servis a všichni zde mají stejná práva i povinnosti,“ napsal HN.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.