Stát již plánuje dlouhodobé ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) vyhlásil dotační program na opravu a vznik obecních či krajských bytů nebo ubytoven. Na rekonstrukci budou moci města nebo obce čerpat maximálně 120 tisíc korun na jednu ubytovanou osobu v případě úprav bytu, které předtím nebyly obývatelné. Na rekonstrukci ubytoven to bude maximálně 40 tisíc korun na osobu.

Jednoduše řečeno, pokud nějaká obec bude chtít ubytovat rodinu pěti uprchlíků v jednom ze svých bytů, můžou si na její opravu vyžádat od státu maximálně 600 tisíc korun. Podle podmínek čerpání ministerstvo v rámci sumy bude financovat 85 procent nákladů, zbytek si doplatí obce a kraje samy. Na dotační program má ministerstvo zatím vyčleněno celkově téměř miliardu korun, počítá se i s financováním z evropských fondů.

Účelem tohoto programu je podle Bartoše hlavně pomoci hejtmanům a starostům, kteří jsou aktuálně klíčoví při hledání stabilního ubytování pro uprchlíky. Podle středečního vyjádření premiéra Petra Fialy z příchozích přibližně 300 tisíc uprchlíků zůstává v nouzovém ubytování, tedy hlavně v školních tělocvičnách, už jen zhruba 900 lidí.

„Velký dík za to patří především obcím a krajům, kterým musíme rychle finančně pomoci. Aktivně jsem proto jednal se starosty, hejtmany a dalšími partnery v regionech. Na základě jejich požadavků jsme upravili chystaný program,“ uvedl ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Bartoš.

Prvotně ohlášený program byl totiž trochu jiný. „Maximální částka dotačního programu se aktuálně pohybuje odhadem na úrovni deseti miliard korun,“ řekl před časem pro HN náměstek ministra Zdeněk Semorád, který program připravoval. Podle ministra Bartoše bylo důležité nastavit program podle reálných potřeb, protože některé samosprávy už s rekonstrukcemi začaly.

Dotační program je nastaven na čerpání ex post, tedy obce a kraje nejdříve zrekonstruují objekty a pak budou moci žádat o proplacení. Výzva se týká projektů, které byly započaté dnem vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině. „Výzva už je v současnosti vyhlášená, obce budou moci zaslat své projekty hned po Velikonocích. Poslední projekty budou přijaté 30. listopadu letošního roku,“ upřesnil Bartoš.

Pokud by se krize prohlubovala, ministr počítá i s navýšením prostředků. V plánech mají až pět miliard korun, o kterých budou jednat s Evropskou komisí. V případě, že bude přicházet stále více uprchlíků, ministerstvo plánuje vyhlásit druhou výzvu, a to na výstavbu nebo nákup mobilních domů. „Zatím tento program vyhlášen není, protože podle našich propočtů je současná kapacita dostatečná. Na ubytování čeká přibližně 900 lidí, a takhle budeme moci ubytovat alespoň 1200 lidí,“ uvedl ministr.

Po skončení uprchlické krize ministerstvo pro místní rozvoj plánuje využít rekonstruované byty na řešení bytové krize. „Asi se tím nedostaneme na úroveň Vídně v obecním bydlení, ale současnou bytovou krizi můžeme výrazně zlepšit. Do budoucna plánujeme i legislativní změny, aby byla výstavba nových bytů jednodušší. Možná budou i PPP projekty nebo jiná forma spolufinancování,“ uvedl Bartoš s tím, že současný dotační program Ukrajina je prvním krokem v rámci řešení nedostatku bydlení.

Vláda na středečním jednání schválila strategii k řešení uprchlické krize, součástí které je i zmíněný dotační program na bydlení. Ministři počítají se třemi scénáři vývoje, přičemž podle ministra vnitra Víta Rakušana zatím k extrémnímu scénáři milionu uprchlíků nesměřují. „Čísla nenasvědčují tomu, že by se situace měla výrazně změnit,“ řekl Rakušan. Bude ale podle něj záležet na dalším vývoji konfliktu na Ukrajině. „Může to být klid před bouří,“ poznamenal ministr. I podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše v současnosti více uprchlíků z Česka odchází, než do něj přijíždí.