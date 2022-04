„První týden po prohře byl strašně smutný. Teď už tahle emoce ustupuje a mění se v hněv. Musím to přijmout, rozebrat si chyby a motivovat se do tréninku,” říká zápasník UFC David Dvořák a dodává: „Když jsem od šachů přešel k MMA, vysmáli se mi. Hodně mi to ale pomohlo v kariéře. Šachy a bojové sporty k sobě mají blízko. Ve finále jde o to stejné, přemýšlet pár tahů dopředu a přelstít soupeře.”