Prezidentské klání, které bude vrcholit v příštím roce, získalo dalšího účastníka. Jeden z nejbohatších Čechů a úspěšný podnikatel Tomáš Březina hodlá příští týden ve středu oznámit svou kandidaturu. Rozeslal pozvánky a svůj záměr pro HN potvrdil. „Je to tak, nezešílel jsem, chci se brát za lepší Česko,“ uvedl Tomáš Březina s tím, že další podrobnosti řekne příští týden.

Tomáš Březina je tak vedle Karla Janečka dalším podnikatelem, který se rozhodl na prezidenta kandidovat. Zatímco Janeček je spíše investor a netají se tím, že na kampaň čerpá úvěr, Tomáš Březina po revoluci na zelené louce vybudoval firmu Best na betonovou dlažbu a vůbec betonové prvky, kterou třicet let rozvíjel. Loni se pak rozhodl ve svých pětašedesáti letech z byznysu stáhnout a firmu prodal do skupiny DEK Víta Kutnara. Cenu ani jedna strana nezveřejnila, ale podle konzervativních odhadů byla přes dvě miliardy korun. Majetek Karla Janečka hodnotí pro letošek Forbes na 3 miliardy korun.

Jaké bude volební téma Tomáše Březiny se teprve uvidí. Dlouhodobě ale zastává pravicové názory, v devadesátých letech byl dva roky poslancem ODS, krátce i Unie Svobody a potom mandát z osobních důvodů složil a začal se věnovat opět podnikání. Na počátku politické dráhy Andreje Babiše v roce 2013 se na několik týdnů zapojil do předvolební kampaně, měl kandidovat jako lídr ANO ve Středočeském kraji, ale velmi rychle opět svou kandidaturu stáhnul s tím, že hnutí není dostatečně pravicové a „je to jen a pouze marketingový projekt“. Tomáš Březina je živel a dobrý rétor, dá se čekat výrazné oživení předvolebních debat.