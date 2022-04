DENÍK, DÍL 7., 3. dubna 2022

Každý náš den v České republice je plný různých událostí. Setkáváme se s novými lidmi. Moje maminka začala pracovat ve škole v našem městě jako dobrovolnice – učitelka, aby pomohla dětem z Ukrajiny adaptovat se na studium na české škole.

Ale zároveň nemám sílu psát o klidném životě. Všechny naše myšlenky jsou v naší vlasti, poblíž mého drahého Charkova, protože když čtu zprávy, tak mi tuhne krev v žilách. Již několik dní ruští okupanti méně střílí po Charkovu a vesnici, kde zůstali můj dědeček a babička. Současně nás snížení raketových útoků děsí, protože to může znamenat, že nepřítel něco chystá. Na internetu vidíme fotografie tankových kolon, pohybujících se podél hranice, slyšíme o přesunech ruských jednotek a chápeme, že tohle ještě zdaleka není konec.

Nyní dochází k tvrdým bitvám o město Izjum. To je klíčové místo pro obklíčení ukrajinských vojsk a dobytí celé Doněcké oblasti. Ale Izjum se nachází na území Charkovské oblasti. Je to ještě děsivější, protože to není daleko od místa, kde zůstali moji příbuzní a přátelé. Bohužel přicházíme o naději, že všechno brzy skončí.

Každý den sníme o tom, že to peklo skončilo, ale dnes celý svět uviděl fotografie a videa z měst Buča, Irpin, Hostomel, které osvobodili naši hrdinové. Je nepochopitelné, že to není fantazie hollywoodských režisérů, že to není scénář strašného filmu, ale realita v mé zemi, ve 21. století ve středu Evropy, před očima celého světa. Země, která na všech přehlídkách hlásala „Nikdy více“, na něj v jeden okamžik zapomněla a podle nejhorších tradic fašismu ničí města, zabíjí ženy, děti, muže, a dokonce i zvířata a ničí všechno, co jí stojí v cestě. Vojáci nereagují na pláč dětí, utrpení nevinných a mučených.

Tu hrůzu musíme zastavit. Lidé celého světa se musí spojit a postavit se ruskému fašismu. Protože není možné, aby se odehrávala taková zvěrstva v době globálních vědeckých objevů, letů na Mars a obrovských technických úspěchů. Jeden šílený člověk nemůže zničit naděje a touhy lidí v celé Evropě a vlastně i na celém světě.