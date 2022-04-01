ЩОДНИК, ЧАСТИНА 6, 26 березня 2022 р.:

Чехія – країна з цікавими традиціями та звичаями. Між Україною та Чехією є багато відмінностей, але між тим наші країни схожі у побуті, у характерах людей.

Як я вже писала ми живемо у мальовничому містечку. Воно розташоване на березі річки Сазава. Над рікою на пагорбі височить старовинний замок. Він дуже добре зберігся до нашого часу. У його стінах розташована не тільки мерія, а й різні цікаві об’єкти. Ми відвідали виставку «Королівство ляльок і плюшевих ведмежат». Також дізналися про те, що Зруч славився взуттєвою промисловістю. У місті до нашого часу збереглися типові елементи «Батєвської» архітектури.

Також у замку можна відвідати виставку з назвою «Від стільця до Баті» присвячену розвитку взуттєвого ремесла в місті.

З 2015 року на території замку відкрито перший музей водного спорту в Чехії, де можна побачити унікальні приладдя, пов’язані з цим видом спорту. Ці виставки у нас попереду.

А зараз просто хочеться сказати, що з приходом справжньої теплої весни, також як і у моєму рідному Харкові природа оживає. Зацвітають перші квіти, чути спів птахів, матусі з маленькими дітками та літні люди неспішно прогулюються алеями парків та скверів. Вони завжди вітаються та дарують щиру посмішку. Природа оживає. Ми вже бачили підсніжники, ряст. Скоро своїм неповторним білим цвітом заквітують сади.

Біля будинку у якому ми живемо є невеличкий сад у якому мама вирішила посіяти чорнобривці. Це ніжна пахуча квітка, яка є одним із символів України. Про неї, навіть, складено чудову пісню:

Чорнобривці посіяла мати

У моїм світанковім краю

Та й навчила веснянки співати

Про надію квітучу свою…

Ми теж маємо надію, що над нашою країною засяє лагідне сонце у мирному, голубому небі. Ціле літо ці квіти будуть нагадувати нам подвір’я бабусі з дідусем, де вони завжди цвітуть.

Мій дідусь дуже полюбляє вирощувати різні овочі. У нього є невеличка теплиця. Послухавши його поради батьки купили насіння огірків, помідорів та кабачків. На початку квітня посіємо ці овочі у теплиці і маємо надію, що влітку зможемо пригостити ними господарів цього затишного будинку, в якому ми зараз живемо. Мій тато, разом з господарем, пообрізали дерева, підготували діжки, щоб збирати дощову воду та поливати овочі в теплиці.

Наші дні в Чехії плинуть швидко та цікаво. Ми працюємо, багато гуляємо мальовничими околицями міста, весь час дізнаємося щось нове та цікаве із життя місцевих жителів. Ми дуже вдячні цьому краю за чисте, мирне небо та тепле сонце.