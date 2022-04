Po koronavirové pandemii by mobilní aplikace Tečka nemusela skončit. Zatím slouží jen k záznamu vakcinace proti covidu-19 a jako jednoduchý doklad bezinfekčnosti. Na podzim by se ministerstvo zdravotnictví mohlo pustit do jejího rozšíření a přidat záznamy o očkování proti jiným nemocem. Lidé by tak měli přehled o tom, které další vakcíny a kdy dostali i kdy by měli jít na přeočkování, například proti tetanu či žloutence.

Tečce konkuruje nový elektronický očkovací průkaz eOčkování. Není však uživatelsky tak jednoduchý jako Tečka, je určen především zdravotníkům a informace do něj budou muset od poloviny tohoto roku povinně zapisovat lékaři. Elektronický očkovací průkaz začátkem roku spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv a brzy by měl mít podobu mobilní aplikace. Pacienti do něj mohou nahlížet po ověření identity. Výhodou Tečky ovšem je, že si ji už instalovaly miliony uživatelů a historii svého očkování by tak mohli mít vždy při ruce.

„Tečka je nainstalována na více než pěti milionech telefonů a rádi bychom ji dál rozvíjeli. Chtěli bychom z ní udělat digitální očkovací průkaz,“ sdělil HN náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) a dodal, že od podzimu na tom bude úřad pracovat.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.