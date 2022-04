Další ročník marketingové události Retail Summit, který stejně jako v předchozích letech nabídne zajímavé řečníky, vypukne začátkem dubna. První den konference 4. dubna bude odpoledne v režii marketingové agentury Czech Promotion, která připravila speciální workshop The best of Czech Promotion Summit představující to nejlepší z její interní akademie. Hlavní hvězdou workshopu bude Marian Jelínek, manažer, hokejový trenér a mentální kouč významných českých sportovců, jako jsou Karolína Plíšková nebo Jaromír Jágr. Workshop můžete sledovat od 15:00, a to přímo v tomto článku.

„Kromě motivační prezentace Mariana Jelínka se můžete těšit i na řadu dalších odborníků. Naši marketingoví specialisté vám předají řadu praktických tipů pro zvýšení efektivity vašich reklamních aktivit. Mimo jiné vás naučí, jak lépe porozumět stereotypům a jejich využití v chování spotřebitele i jak přistupovat k plánování nových poboček. Uslyšíte, proč je dobré věnovat čas tvorbě marketingové a komunikační strategie a jak vám taková strategie pomůže vydělat peníze,“ uvádí Jan Coufal, šéf Czech Promotion.

Retail Summit se koná 4.–6. dubna 2022 v pražském Kongresovém centru.