Žádná česká vláda neměla tak ostrý start. Covid, válka v bezprostředním sousedství, energetická krize, inflace. Zvládá kabinet Petra Fialy těžkou situaci, nebo je to tak, jak říká expremiér Andrej Babiš – tedy že „nedělá pro naše lidi vůbec nic“?

Je vláda schopna si poradit s náporem ukrajinských uprchlíků? Měla by plošně kompenzovat vysoké ceny benzinu? Jak ji poškozují aféry hnutí STAN? To jsou jen některé z otázek, na které se společně pokusíme nalézt odpověď. I vy, čtenáři, se můžete zapojit, a to skrze aplikaci Sli.do.

Ve čtvrtek 7. dubna od 16 hodin proběhne samotná debata se zástupkyní šéfredaktora a vedoucí domácího oddělení HN Janou Klímovou a komentátorem Petrem Honzejkem.

Připojte se online nebo jako předplatitelé přijďte osobně k nám do newsroomu Hospodářských novin v pražském Karlíně. A možná bude i afterparty..:)

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 30 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.