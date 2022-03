O odstranění portrétů prezidenta Miloše Zemana ze tříd poprosil ředitele škol v Olomouckém kraji hejtmanův náměstek Aleš Jakubec (Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj), který má školství v kraji na starost. Jakubec s prosbou adresovanou vedení škol přišel poté, co prezident udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi odsouzenému minulý týden k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava.

„Jako radní Olomouckého kraje pro školství prosím ředitele škol v našem kraji, aby sundali obrazy Zemana. Už toho bylo opravdu moc. Proputinovská orientace a legalizace mafiánských praktik jsou už podle mě za hranou. Nechci, aby naše děti měly fotku tohoto zločince ve třídách před sebou,“ uvedl Jakubec na sociálních sítích.

Jakubec řekl, že jeho prosba se u ředitelů škol a učitelů setkala s pozitivním odezvou: „Zatím všichni oceňují, že to konečně někdo řekl. Většinou říkají, že už ve školách obrazy pana prezidenta dávno nemají.“ Někteří ředitelé škol, ve kterých portrét prezidenta Zemana dosud visel, jej po zveřejnění prosby podle Jakubce sundali.

Zákon školám neukládá povinnost mít ve třídách pověšený portrét hlavy státu. „Je to zvyk, který tady postupně vznikl. Skutečně si myslím, že by nebylo špatné ho opustit,“ míní Jakubec. Ve třídách by podle něj mohl být pouze český znak nebo například portrét Jana Amose Komenského.