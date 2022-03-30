ЩОДНИК, ЧАСТИНА 4, 25 березня 2022 р.:

Щоб відкрити банківський рахунок у Чехії ми записалися до спеціаліста у державний банк. У цьому банку можна не тільки отримати картку та виконувати різні банківські операції, а ще й отримати бонус у розмірі 2500 крон. В назначений час ми приїхали до відділення. Там була черга, але нас прийняли за записом, який ми зробили заздалегідь. Спеціаліст банку була приємна та ввічлива, але говорила тільки на чеській мові. Так як я маю подругу, яка давно проживає у Празі, то просто дала їй слухавку і вона переклала все необхідне. Але якщо у людини такої можливості немає то процес відкриття банківського рахунку має бути більш складним як для банківського працівника так і для клієнта (використання перекладу у телефоні полегшує спілкування, але не робить його легким). Дякуючи моїй подрузі у нас все пройшло добре.

У цей же день ми зайшли до аптеки. Там одна з фармацевтів говорила англійською мовою і я легко купила потрібні ліки. Але для нас було великим здивуванням те, що дуже багато ліків можна придбати тільки за рецептом лікаря. Це має свої складності, бо у нашій країні ми могли придбати їх у вільному продажу. Мої батьки вже декілька років щодня приймають ліки, які підтримують роботу серця та знижують рівень холестерину крові. З собою ми їх не привезли, бо збиралися дуже швидко і маємо дуже мало речей взагалі. Тепер нам треба записатися до лікаря, щоб отримати рецепт, а це теж буде не просто із-за мовного бар’єру.

По приїзду до Чехії я записалася в чергу на безкоштовні онлайн курси чеської мови, але там велика черга і ми досі в резерві. Та при міській раді у нашому місті теж організували мовні курси на які ми потрапили. Перше заняття вже відвівали. Там був доброзичливий викладач. Нас ознайомили з алфавітом, дали базові фрази для спілкування. Ці курси проходитимуть щочетверга. І я вважаю, що це дуже мало для того, щоб опанувати мову. Зараз ми плануємо додатково вивчати мову онлайн.

Адже мовний бар’єр є на сьогоднішній день однією з головних проблем у нашому чеському житті. Нещодавно, отримуючи матеріальну допомогу у місті Кутня Гора, нам до бланків для підпису додали папірець з перекладом (але то був незрозумілий, навіть смішний текст, просто українськими буквами).

Отже , сподіваюся, що через деякий час той папірець нам буде не потрібен.