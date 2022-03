DENÍK, DÍL 5., 25. března 2022:

Pro otevření bankovního účtu v České republice jsme se přihlásili ke specialistovi do banky. Tam můžete nejen získat kartu a vykonávat další bankovní operace, ale také dostanete bonus 2500 korun. Ve stanovený čas jsme dorazili na pobočku. Bankovní specialista byl milý a zdvořilý, ale mluvil pouze česky. Jelikož mám kamarádku, která žije dlouho v Praze, zavolala jsem jí a ona přeložila vše potřebné. Pokud ale člověk takovou příležitost nemá, pak bude proces zakládání účtu složitější pro zaměstnance banky i pro klienta (používání překladu na telefonu usnadňuje komunikaci, ale ideální to není). Díky mé kamarádce se vše zdařilo.

Stejný den jsme šli do lékárny. Tam jedna z lékárnic mluvila anglicky, správný lék jsem si tak koupila snadno. Ale velmi nás překvapilo, že spousta léků je pouze na předpis. V naší zemi se většina z nich prodává volně. Moji rodiče musí každý den užívat léky, které podporují činnost srdce a snižují hladinu cholesterolu v krvi. Nevzali jsme je s sebou, protože jsme museli odjet velmi rychle a máme velmi málo věcí. Teď musíme k lékaři, abychom dostali recept, což kvůli jazykové bariéře nebude jednoduché.

Po příjezdu do ČR jsem se přihlásila do bezplatných online kurzů češtiny, ale je tu dlouhá fronta a ještě na mě nepřišla řada. Kurzy organizovali i na radnici v našem městě. První lekce již proběhla. Učitel byl velmi přátelský. Seznámil nás s abecedou, dostali jsme základní fráze pro komunikaci. Tyto kurzy budou probíhat každý čtvrtek. Myslím, že je to velmi málo pro zvládnutí jazyka. Plánujeme se více učit online.

Jazyková bariéra je hlavním problémem našeho života v Česku. Nedávno jsme byli v Kutné Hoře, abychom požádali o sociální pomoc. K formulářům byl přiložen papír s překladem. Jenže byl naprosto nesrozumitelný, spíš směšný. Jako kdyby české věty někdo napsal ukrajinskými písmeny.

Doufám tedy, že za nějakou dobu ten kus papíru nebudeme potřebovat.