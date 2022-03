Nouzový stav vyhlášený v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny po ruské invazi do této země potrvá do konce května. Vláda Petra Fialy (ODS) jej bude moci téměř o dva měsíce prodloužit, v úterý získala potřebný souhlas sněmovny. Dolní komora prodloužení nouzového stavu schválila hlasy poslanců pětice koaličních stran. Zákonodárci opozičních ANO a SPD žádost kabinetu nepodpořili. O návrhu hnutí ANO na prodloužení stavu nouze o 30 dnů, tedy do začátku května, už dolní komora nehlasovala. Poslanecká debata trvala zhruba devět hodin.

Stav nouze je podle vlády nadále nutný ke zvládání přílivu ukrajinských běženců. Kabinet jej vyhlásil na 30 dnů od pátku 4. března. S ohledem na úterní sněmovní souhlas bude moci trvat do úterý 31. května. Vládní představitelé zdůrazňují, že nouzový stav na rozdíl od jeho trvání při koronavirové krizi neomezuje české obyvatele.

Pro souhlas s prodloužením nouzového stavu do konce května zvedlo ruku 82 ze 148 přítomných poslanců. Pro byli poslanci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti byli všichni přítomní zákonodárci SPD a většina poslanců ANO. Někteří poslanci ANO se hlasování zdrželi.

Sněmovna na návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) v doprovodném usnesení požádala vládu, aby poslancům předložila do poloviny dubna strategii zvládání uprchlické krize. Poslanec ANO Jiří Mašek původně žádal, aby kabinet dodal obdobný dokument už do konce března. Dolní komora ale podpořila další dva Maškovy návrhy. Požádala kabinet o diplomatické kroky s cílem rychlého ukončení válečného konfliktu na Ukrajině a o seznam všech zakázek vypsaných za nouzového stavu bez výběrového řízení. Rakušan poslance v této souvislosti ujistil, že vláda nemá zájem využít nouzový stav k čemukoli nekalému. Sněmovna by měla za měsíc dostat také zprávu o opatřeních, k nimž využila nouzový stav, jak ji chtěl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Rakušan hájil vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu do konce května tím, že počet běženců během nadcházejících dvou měsíců pravděpodobně neklesne. Stav nouze podle něho umožní operativně a cíleně se postarat o ukrajinské uprchlíky, jichž přišlo do Česka kvůli ruské agresi na 300 tisíc. „Na počet obyvatel jsme jednou z těch nejpostiženějších zemí. Zažíváme největší evropskou migrační vlnu od druhé světové války,“ uvedl ministr.

Poslancům ANO vadila délka prodloužení nouzového stavu, byli ochotni hlasovat pro 30 dnů. „Prodloužení nouzového stavu i našimi hlasy by byl velký vzkaz do rozdělené společnosti. Nemůžeme dát vládě bianco šek na téměř dva měsíce,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová. Hnutí SPD tvrdí, že vláda nouzový stav ke zvládání migrační krize nepotřebuje, a jeho prodloužení o dva měsíce pokládá za nelegální. Lídr SPD Tomio Okamura poukazoval na to, že vláda může podle něho například nařizovat hoteliérům ubytovávat běžence nebo zadávat zakázky bez výběrových řízení.

Pozornost vyvolalo mezi poslanci úterní stanovisko senátní ústavní komise, podle níž není vládní žádost skoro o dvouměsíční prodloužení nouzového stavu v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti. Poslanci ANO využívali postoj komise k obhajobě návrhu k prodloužení nouzového stavu jen o 30 dnů. Předseda sněmovního ústavního výboru Radek Vondráček (ANO) míní, že současný kabinet využil mezeru v zákoně, nedodržel ale výkladové omezení. I zvyklost může být pramenem práva, řekl Vondráček. Předseda poslanců ODS a bývalý předseda právního výboru Marek Benda označil názor senátní komise za menšinový, z ústavy podle něho nevyplývá. S poukazem na rozbor, který dodal ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti), uvedl, že prodloužení nouzového stavu o více než 30 dnů je možné.

Opozice využila debatu o prodloužení stavu nouze také ke kritice kabinetu za to, že podle ní na rozdíl od okolních zemí neřeší zdražování energií či pohonných hmot. Opoziční tvrzení, že vláda nemyslí na české občany, koaliční představitelé odmítli.