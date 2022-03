Podle soudů to byl jasný „šolich“. Šéf Lánské obory Miloš Balák zmanipuloval veřejnou zakázku za 200 milionů korun, a proto měl jít po čtvrtečním verdiktu soudu na tři roky do vězení. Pravomocně odsouzený byl ale Balák jen dva dny. Prezident Miloš Zeman, jenž je zároveň Balákovým dobrým přítelem, v sobotu udělil lesmistrovi milost. Balák tak nebude muset platit ani peněžitý trest 1,8 milionu a rovněž bude moci dále zůstat v čele Lánské obory, která hospodaří s veřejnými miliony.

Zeman milost odůvodnil tak, že Balák doplatil na to, kde pracuje. U kauzy, která se týkala zakázky na zpevnění svahu přehrady Klíčava v Lánské oboře, podle Zemana nebrali soudci v potaz povahu činu – ani to, že byl dosud Balák bezúhonný. Hlava státu rovněž vyzdvihla Balákovu „pracovitost a kvalifikovanost“. Šéf Lán je přitom v současnosti obžalovaný i z nehospodárné těžby lánského kamene pod cenou.

Zeman sliboval šetření s milostmi

Právo udělit milost dává Zemanovi ústava. Na rozdíl od abolice – tedy zastavení trestního stíhání – není ani potřeba souhlas premiéra. Zeman však v minulosti vždy říkal, že toto své právo bude využívat jen v ojedinělých humanitárních případech – tedy například u těžce nemocných lidí. A že pachatel nesmí spáchat závažný trestný čin. Za devět let tak udělil Zeman 21 milostí, mezi nimi byl však i vrah Jiří Kajínek.

Současné odůvodnění milosti označil za nepřijatelné prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Hlava státu prý nemůže zpochybňovat soudní moc tím, že jí bez jakékoliv podrobnější argumentace podsouvá postranní motivy z hlediska úvah o trestu. „Udělená milost se dá interpretovat i tak, že lidé z okolí prezidenta Miloše Zemana jsou jednoduše beztrestní,“ podotkl Lata.

„Po právní stránce nic neporušil, po stránce morálky je to klientelismus jak vyšitý. Je to další podkopávání víry v právo a spravedlnost,“ souhlasí advokát a senátor Václav Láska, který již před třemi lety připravil žalobu na Miloše Zemana kvůli tomu, že porušuje ústavu. Ta tehdy prošla v Senátu, ale narazila ve sněmovně.

Podle něj ale Zemanův současný krok není důvodem, aby se na něj pokusili podat novou žalobu. Byť by tentokrát měla vzhledem k rozložení sil ve sněmovně šanci projít. „Tato milost není porušením žádných ústavních povinností prezidenta,“ poukázal Láska.

Baláka v současnosti čeká soud ještě za další zakázky, kde mu hrozí dalších pět let vězení. Pokud by ho soud opět uznal vinným, tak již k dřívějšímu odsouzení nemůže přihlížet, a tedy ani zvýšit trest. „Když dostal milost, tak na něj soud bude muset pohlížet jako na netrestaného a nemůže mu to přičíst k tíži v dalším trestním řízení,“ uvedl Láska.

Balák je také od loňského podzimu ještě obžalován, že pod cenou rozprodával kámen z Lánské obory. HN společně se serverem Aktuálně.cz navíc upozornily i na podezřelý prodej dřeva z Lánské obory, kterou Balák řídí.

Dřevo, ale také milionové zakázky odtamtud putovaly například dceři muže, který Zemanovi prodal pozemek na jeho bungalov. Řezivo za utajenou cenu Balák prodával rovněž svému zeťovi nebo Zemanem vyznamenanému slovenskému miliardáři Milanu Fiľovi.

Cesta do Lán

Spolu s Balákem byl minulý týden odsouzen i Libor Tkadlec z firmy Energie stavební a báňská, která zmanipulovanou zakázku získala. Ten si odnesl podmínku na 2,5 roku. Zda prezident udělil milost i jemu, ale Hrad nezveřejnil a neodpověděl ani na dotazy HN.

Na rozdíl od prezidenta neměl o vině Baláka i Tkadlece pochyb prvoinstanční soudce Petr Sedlařík. „Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně,“ uvedl při vyhlášení prvoinstančního verdiktu loni v květnu s tím, že obžalovaní „popřeli smysl zadávacího řízení“. A Krajský soud v Praze jeho verdikt minulý čtvrtek potvrdil.

Baláka do čela lesní správy v roce 2013 vybral a bez výběrového řízení dosadil kancléř Vratislav Mynář. I ten je stíhaný z dotačního podvodu. Mynář v minulosti rovněž tlačil na soudce a ministry spravedlnosti a snažil se Balákovo stíhání ovlivnit.

Podle soudce Sedlaříka právě Mynář tím, že Baláka nechával i přes jeho stíhání ve funkci, předvedl „neschopnost zabránit zneužití veřejných peněz“. O veřejné peníze se však Balák pravděpodobně bude starat dál. Mynář jej dlouhodobě odmítal odvolat a Zeman zákaz činnosti, který Balákovi uložil soud, anuloval.

Zeman ve funkci prezidenta totálně selhal. Nejdřív sloužil Rusku a Číně, pak očerňoval tajné služby a teď omilostňuje za korupci. Kradlo se přímo v areálu Lán! Problém není v institutu milosti, ale že je prezident totální šmejd. Dokud nevyklidí tito lidi Hrad, tak ani korunu. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) March 29, 2022

Současnou Zemanovu milost i proto kritizují politici napříč stranami. „Tento typ prezidentské milosti zpochybňuje její místo v našem právním systému. Omilostnit blízkého spolupracovníka odsouzeného za ekonomický delikt je ukázkou protekcionismu a selektivního přístupu. Zarážející je i rychlost, s jakou byla milost udělena,“ uvedl například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše Zemanova milost rovněž není šťastným krokem. „Z dnešní milosti pana prezidenta nemám vůbec dobrý pocit. Za mě je to velmi nešťastné rozhodnutí a jsem přesvědčený, že se nebude líbit ani lidem. Prezident má sice na takové rozhodnutí právo, ale nevrhá to dobrý dojem na prezidentský úřad a podrývá to i důvěru ve spravedlnost,“ řekl Babiš.