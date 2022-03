Jedna z největších tuzemských stavebních firem Metrostav si může oddechnout. Zatím nepřijde o možnost získávat zakázky placené z veřejných peněz. Ty přitom tvoří více než polovinu jejího obratu.

Vrchní soud v Praze ve čtvrtek částečně vrátil k novému projednání případ machinací při rekonstrukci hotelu Bohemia v Chrudimi. V ní je Metrostav mezi obžalovanými a od první instance si odnesl šestiletý zákaz účasti na veřejných zakázkách. Vrchní soud sice potvrdil podmíněné tresty sedmi obžalovaným, ale část týkající se Metrostavu musí Krajský soud v Hradci Králové projednat znovu.

Oddych je to ale pouze na několik dní. Druhý dubnový týden Vrchní soud v Praze začne řešit odvolání v další kauze, v níž je Metrostav mezi obžalovanými. Jde o případ korupce při zakázkách Středočeského kraje, u které se vžil název Rath 2. Metrostav si před dvěma lety od prvoinstančního soudu vyslechl verdikt, který jej od veřejných zakázek odstřihl tentokrát na tři roky.

Firma se krátce poté na tuto možnost začala připravovat. Změnila svoji strukturu a klíčovou část podnikání převedla do jiné firmy – Metrostav Infrastrukture. Žalobci to označují za účelový krok a chtějí, aby se soudy dívaly i na Metrostav Infrastrukture jako na obžalovanou firmu. Jinak by se prý podobným trikem mohla z trestní odpovědnosti a uloženého trestu vyvázat jakákoliv jiná firma.