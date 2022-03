DENÍK, DÍL 3. 23. března 2022:

Uvědomili jsme si, že začala skutečná válka, která přináší smrt, zármutek, ničí města a lidské životy. Začaly přicházet zprávy o ženách a dětech prchajících před válkou ze země. Začaly se objevovat zprávy, že evropské země otevírají hranice našim krajanům. A po dalším brutálním bombardování města jsme se rozhodli opustit zemi.

Česko jsme si nevybrali náhodou, žijí tu naši přátelé. Tato země nás přijala velmi dobře. Od samých hranic se nám snažili pomoci přátelští lidé. V Praze jsme si zamluvili malý hotelový pokoj a poprvé po mnoha dnech jsme spali v tichu. Druhý den jsem zavolala na linku pomoci lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině a tam mi vysvětlili, jak mám postupovat. Šli jsme do kongresového centra vyřídit dokumenty. Stála tam dlouhá fronta a úřady nám přidělily autobusy, které nás odvezly do města Jihlava. Tam nám dobrovolníci pomohli vyplnit papíry pro žádost o vízum a zdravotní pojištění. Vše trvalo několik hodin, poté nás odvezli do Prahy.

