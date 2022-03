Vláda schválila ve středu kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků návrh na prodloužení nouzového stavu do konce května. Kabinet zatím vyhlásil nouzový stav 4. března na 30 dnů. Jeho prodloužení podléhá souhlasu sněmovny. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) šel na jednání s plánem na prodloužení o tři měsíce. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může nouzový stav vyhlásit vláda maximálně na 30 dnů. Uvedenou dobu lze podle předpisu prodloužit jen po předchozím souhlasu sněmovny.

Ústavní právníci, které ČTK oslovila, se neshodují na tom, zda bude žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o více než 30 dní v souladu s předpisy. Podle právníka Jana Kysely by měl kabinet opakovaně žádat o prodloužení maximálně o 30 dní kvůli zachování kontrolní role sněmovny. Právník Jan Wintr nepovažuje žádost o víc než měsíc za evidentně nelegální, jde podle něj ale o odklon od dobré praxe. Princip opakovaných žádostí maximálně o 30 dní podle něj lépe respektuje princip, že nouzový stav je něco zcela mimořádného, co by mělo být pod kontrolou Sněmovny.

Za více než tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu počet uprchlíků v Česku dosáhl podle úterního výroku premiéra Petra Fialy 300 tisíc. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Nouzový stav má pomoct vypořádat se s jejich ubytováním a dalšími potřebami.

Návrh na delší prodloužení nouzového stavu nemá vláda předjednán s opozicí. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že její hnutí bylo připraveno podpořit prodloužení o 30 dní, hlasovat pro tři měsíce by poslancům hnutí nedoporučila. Zopakovala, že ANO chce od kabinetu slyšet krátkodobou i dlouhodobou strategii řešení uprchlické krize v bezpečnosti, školství, ubytování, zaměstnání, sociální oblasti nebo zdravotnictví. „Ať (vláda) přijde po 30 dnech a požádá a třeba to znovu získá od hnutí ANO. To záleží na okolnostech, nevíme, jak se to bude vyvíjet. Jsme připraveni být otevření,“ řekla Schillerová.

Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval postoj hnutí, které nouzový stav odmítá. „Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy,“ uvedl. „Nouzový stav umožňuje vládě přikázat ubytování uprchlíků a nákupy bez výběrových řízení,“ dodal.

Příspěvky pro uprchlíky

Lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě zdarma ubytují uprchlíky, budou moci získat příspěvek 3000 korun na osobu na měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne nejvýš 12 tisíc korun. Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu, a to zpětně i za březen. Schválila to dnes vláda. Na Twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle schváleného nařízení se nová dávka vyplatí tehdy, pokud příchozí v pokoji či bytě pobývali v měsíci nejméně 16 dní v kuse.

„Vláda schválila příspěvek pro solidární domácnost ve výši 3000 korun na osobu a s maximální částkou 12 tisíc korun na měsíc. Chceme takto podpořit domácnosti, které pomáhají v této těžké situaci,“ uvedl Jurečka.

Příspěvek pro solidární domácnost zavádí nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal platit v pondělí. Podle něj se nová dávka poskytne solidárním domácnostem, které utečence ubytovali bezplatně. Ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Výši podpory a dobu jejího vyplácení upravuje vláda v nařízení. Podle něj musí uprchlíci v pokoji či bytě bydlet v měsíci nejméně 16 dní v kuse. Podle podkladů k předpisu by se dávka ve výši 3000 korun se stropem 12 tisíc korun měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila.

Nařízení bude platit od pondělí 11. dubna. Ministerstvo v podkladech uvedlo, že zhruba třítýdenní lhůta je potřeba pro vytvoření mobilní aplikace pro vyřízení příspěvku a pro uklidnění nynějšího náporu na úřady práce. O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení daného měsíce přes aplikaci nebo v krajské pobočce úřadu práce. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Doloží také čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma. Úřad peníze zašle na český bankovní účet nebo případně poštovní poukázkou.

Podpora se nezahrnuje do příjmu při posuzování nároku na dávky. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se také nebude danit. „Nebude to příjem, který bude podléhat zdanění, popíralo by to smysl příspěvku. Příjemcem budou čeští občané, ne uprchlíci. Majitelé bytů,“ řekl minulý týden po jednání vlády Stanjura. Zákon o zajištění uprchlíků nedanění příspěvku nezmiňuje.

Při ubytování 100 tisíc lidí by výdaje činily do 300 milionů korun měsíčně. Ministerstvo práce tak bude žádat posílení svého rozpočtu. Než skončí jednání s ministerstvem financí, počítá se s přesunem peněz uvnitř ministerské pokladny.

Ještě v pondělí resort práce v předpisu navrhoval strop 9000 korun. Zdůvodňoval to předpokladem, že nejčastěji si ubytování bude hledat matka se dvěma dětmi. Podle některých expertů byla maximální měsíční částka nízká. Jurečka pak v pondělí večer řekl, že kabinetu navrhne 12 tisíc korun.