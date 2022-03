Nejsem žádný aktivista. Chci prostě jen jezdit do práce na kole,“ vysvětlil HN Portugalec Sergio A. důvod, proč na pražskou magistrálu v centru Prahy, včetně Nuselského mostu, pravidelně vyráží na svém bicyklu. A zdaleka není jediný. Podle iniciativy Automat i primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je to zcela legální. Od městských policistů, kteří jej na rušné tříproudé silnici tento týden zastavili, za to ale Sergio A. schytal nevybíravé nadávky. Cyklista si je přitom natočil a video sdílel na sociálních sítích, kde vulgární jednání strážníků způsobilo rozhořčení.

„Mluvíš česky? Ne? Vypadni tady odsud s tím kolem do hajzlu,“ spustili strážníci na cyklistu hned potom, co jej zastavili. „Jdi do prdele, vole. Portugalec, vole,“ pokračoval jeden z nich, když si vyžádal jeho doklady.

„Tohle je naprosto nepřípustné jednání strážníků: tykání, vulgarity, neschopnost mluvit s cizincem v angličtině. Navíc dle mých informací byl cyklista penalizován neprávem, na magistrálu cyklisti mohou,“ reagoval na Twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib. Slíbil, že incident nechá prošetřit.

Jednání strážníků již odsoudilo i vedení Městské policie hlavního města Prahy. „Je zcela zřejmé, že chování našich strážníků nemá s profesionalitou nic společného. Je tedy namístě, abychom se za ně omluvili,“ uvedla policie ve svém vyjádření. „Jednání hlídky ale není obrazem celé organizace. Oba strážníci budou řešeni v rámci pracovněprávního opatření,“ dodala.

Důvodem k zastavení cyklisty podle městské policie byla jeho nebezpečná jízda, kterou ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. „Cyklista sice jel v pravém jízdním pruhu, ale nikoliv při pravém okraji vozovky, jak mu ukládá zákon,“ sdělila HN Irena Seifertová z tiskového oddělení policie. Smyslem zásahu prý nebylo cyklistu sankcionovat, ale upozornit ho na nebezpečnost jeho chování v rámci silničního provozu. Přestupek byl vyřešen domluvou.

„Co se týká jazykové vybavenosti našich strážníků – tato hlídka sice nedisponovala znalostí angličtiny, ale nabídla, byť nevhodným způsobem, konverzaci ve dvou jiných cizích jazycích,“ dodává vedení policie.

Z videí, která cyklista na sociálních sítích zveřejňuje, je patrné, že často jezdí prostředkem jízdního pruhu a automobily jej musí objíždět tak, že přejíždí do pruhu vedlejšího. Takto už Sergio A. centrem Prahy jezdí několik měsíců. „Stačilo by, aby tam vznikl metr široký pruh pro cyklisty a bylo by po problémech,“ vysvětluje HN cyklista, který v Praze žije již tři roky a pracuje v IT oboru. Přestože se za aktivistu nepovažuje, aktivně se snaží pruh pro cyklisty na magistrále prosadit.

Podle iniciativy Automat, která stojí za projektem Městem na kole, je jízda po magistrále ve většině její délky zcela legální, i když vzhledem k chybějící cyklistické infrastruktuře a velmi hustému provozu často velmi nepříjemná. „Dlouhodobě jsme chtěli, aby se magistrála celá přestavěla na městskou třídu. Studie k tomu vznikla už v roce 2009, ale nic se nezměnilo a pokud vím, tak ani magistrát žádné změny nepřipravuje,“ řekl HN Vratislav Filler z iniciativy Automat. I on po magistrále jezdí.

„Samozřejmě se mi stávalo, že mě auta míjela hodně na těsno. Na I. P. Pavlova mě dokonce jednou bouchlo zrcátko,“ popsal HN Filler. Uvědomuje si, že auta někudy jezdit musí a situace na magistrále není jednoduchá, podle něj by se ale určitě našlo řešení, jak na ní uvolnit místo i pro cyklisty, byť třeba za cenu toho, že by někde museli jezdit i po části chodníku.