Je to až nečesky operativní. „Zavolají Ukrajinci, že jim po Kyjevě pobíhají další skupiny ruských diverzantů a že k jejich odhalování potřebují víc prostředků na noční vidění. My je rychle nakoupíme a obratem je pošleme,“ popisuje náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný. Nemluví o masivní zbrojní pomoci ze státních peněz, o které bude ještě řeč. Ale o tom, jak se nakládá s prostředky ze sbírky pro ukrajinskou armádu, kterou organizuje ukrajinská ambasáda v Praze ve spolupráci s ministerstvem obrany. Sbírka je světovým unikátem a Češi do ní poslali už sedm set milionů korun.

I když Česko podobu zbrojní pomoci oficiálně nezveřejňuje, je jasné, že ze sbírky se nenakupují jen noktovizory, helmy a neprůstřelné vesty. Ale i těžší zbraně, například protitankové střely. Ukrajinská armáda zveřejnila na Twitteru fotografie, ze kterých je to jasně patrné.

#Ukraine: A neat Ukrainian training video showing very simply how to use various launchers; :flag-cz:RPG-75M (AT, Freshly made in 2022!), :es:C90-CR-AM (AT/AP) & :flag-se:Pansarskott 86/AT-4 (AT).



As you can see, the range of countries that are providing weapons to the UA side is quite wide. pic.twitter.com/e2oUqYaCnV