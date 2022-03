Jihomoravský kraj stěhuje uprchlíky z Ukrajiny na výstaviště a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) mluví o výstavbě uprchlických táborů i stanových měst. Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) přitom má stát ještě velké rezervy, které stále neuvolnil. „Stát chce po krajích i obcích, aby uvolnily všechny kapacity a není možné, aby si sám držel některé prostory bokem. Musí je dát k dispozici hned v tomto týdnu,“ uvedl pro HN předseda asociace a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Do Česka už před válkou na Ukrajině uprchlo přes dvě stě dvacet tisíc lidí a další tisíce denně přicházejí. Stát proto vymýšlí různé strategie, jak takovou uprchlickou krizi vyřešit. Podle hejtmana Kuby je prvním krokem právě uvolnění státních prostorů. „Tam je rezerva opravdu velká a my jako hejtmani apelujeme na stát, aby to změnil. Informace o volných prostorách máme a nyní se to řeší i na vládě,“ uvedl ještě Kuba.

