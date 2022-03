Ministerstvo financí (MF) bude plošně kontrolovat čerpací stanice kvůli maržím za paliva. Prodejci budou každý den posílat přehledy průměrné prodejní ceny, a to zpětně od 21. února. Dodávané informace bude ministerstvo průběžně porovnávat s vývojem cen pohonných hmot na komoditní burze v Rotterdamu, z níž vycházejí velkoobchodní ceny pohonných hmot v evropských zemích. Ve čtvrtek to řekla mluvčí ministerstva Anna Vasko.

„Výsledkem této činnosti MF bude zjištění, zda si čerpací stanice uměle a neúměrně navyšují své marže, nebo zda marže zůstává v čase stejná a růst cen je pouze odrazem růstu nákupních cen pohonných hmot. V případě zjištění neúměrného zvyšování marží u prodejců pohonných hmot má ministerstvo financí nástroje k řešení této situace. Krajním řešením může být i vydání cenového výměru stanovujícího fixní výši marží,“ uvedla Vasko.

Kontroly marží čerpacích stanic avizoval po středečním jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Původně uváděl, že kontroly budou v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, čerpadláře ale bude kontrolovat nakonec ministerstvo financí.

Kontrola marží čerpacích stanic je jedním z opatření proti rekordně vysokým cenám benzinu a nafty. Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla také o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun.

Ke zrušení silniční daně je potřeba novela zákona o silniční dani, kterou má předložit ministerstvo financí. Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv je nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo životního prostředí (MŽP), uvedl mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Cenu benzinu a nafty tvoří několik složek. Zejména to je cena ropy, která záleží na typu ropy (dražší bývá ropa s nižším obsahem síry), dále spotřební daň (u benzinu to je 12,84 Kč na litr, u nafty 9,95 Kč na litr), daň z přidané hodnoty ve výši 21 procent (počítá se z ceny zahrnující spotřební daň), cena za dopravu, zpracování v rafinerii, dopravu do čerpacích stanic, dále marže zpracovatelů ropy a marže čerpacích stanic (pohybuje se okolo jedné koruny na litr).

Ceny pohonných hmot v Česku dál zvyšují svá maxima. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stojí průměrně 46,64 Kč, litr nafty už je za více než 49 korun. Od minulé středy benzin zdražil o více než sedm korun, nafta o více než deset Kč. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.