Policie obvinila bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho ze znásilnění, uvedly v úterý Česká televize a Deník N. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení, protože je stíhaný i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti, tedy na osobě mladší 15 let. Na webu to dnes uvedla pražská policie. Jméno obviněného stejně jako mluvčí pražských žalobců neuvedla, podle médií jde ale o Feriho.

„Kriminalisté v tomto případu zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestný čin znásilnění. V případě odsouzení hrozí pachateli až desetiletý pobyt za mřížemi, jelikož je stíhání vedeno i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala potvrdil, že policie začala stíhat jednu osobu, jméno nekomentoval. Policisté někdejšího politika začali prověřovat poté, kdy jej několik žen loni na jaře v médiích osočilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Feri, který měl četné příznivce hlavně u mladé generace, po svědectví žen v květnu rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života.

Feri po zveřejnění výpovědi několika žen odmítl tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování. Na Instagramu dnes reagoval na obvinění slovy, že po devíti měsících konečně nastal posun. „Prokážu svou nevinu tak jako doposud ve všech ostatních případech v této věci,“ uvedl Feri podle serveru Seznam Zprávy.

Cimbala potvrdil stíhání jednoho člověka kvůli znásilnění. „Dne 7. března 2022 zahájil policejní orgán trestní stíhání jedné fyzické osoby pro jednání, které bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění,“ sdělil Cimbala ČTK. Konkrétní jméno neuvedl, podle dvou zdrojů Deníku N jde právě o Feriho. „V předmětné věci bude nadále pokračovat přípravné řízení trestní, a to ve fázi vyšetřování. Neboť je přípravné řízení ze zákona neveřejné, nelze k věci v současné době poskytnout žádné bližší informace. Zejména nelze blíže konkretizovat popis stíhaného skutku, dotčené osoby či úkony provedené v trestním řízení,“ uvedl mluvčí pražských žalobců.

Připomněl, že na obviněnou osobu je nutné nadále hledět podle zásady presumpce neviny, o případné vině a trestu rozhodne jenom soud. Je nyní předčasné činit závěry o tom, jakým způsobem bude přípravné řízení vyřízeno, tedy zda bude podána obžaloba, či bude věc vyřízena jinak, dodal. Dozor v přípravném řízení v tomto případě vykonává státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3.

Policie začátkem června oznámila, že zahájila úkony trestního řízení v případu Feriho. Prověřování podle něj policie vede pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Policisté zároveň vyzvali případné poškozené, aby je kontaktovali.

Deník N a server Alarm zveřejnily svědectví několika žen, které tvrdily, že s nimi měl Feri sex i přes jejich nesouhlas, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval. Politik odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích.