Vládní Piráti se ve stranickém hlasování většinově postavili proti česko-polské smlouvě o řešení vlivu těžební činnosti v příhraničním dole Turów. Podle většiny hlasujících byla smlouva, kterou začátkem února podepsal premiér Petr Fiala (ODS) se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým, projednávána utajeně, a tedy v rozporu se základními principy transparentnosti. Výsledky hlasování strana oznámila na webu.

„Česká pirátská strana je proti dohodě o řešení vlivu těžební činnosti v dole Turów, uzavřené premiérem Fialou a premiérem Morawieckým, a proti utajenému způsobu projednání popírajícímu základní principy transparence,“ stojí v usnesení, pro které hlasovalo 252 z 367 hlasujících. Ukončit projednávání bez přijetí usnesení chtělo 108 pirátů. Hlasování se uskutečnilo od pátečních 10:00 do pondělních 22:00.

Hlasování vyvolala během únorového celostátního fóra Pirátů část z nich mimo jiné s odkazem na to, že neveřejné projednávání dohody a její až pozdější zveřejnění porušily zásady strany, mezi které patří co největší transparentnost.

Polsko na základě smlouvy poslalo Česku 45 milionů eur (zhruba 1,094 miliardy korun) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko v návaznosti na to stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie. Podle Fialy ani ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) by Česko nemělo zaručeno lepší podmínky smlouvy ani v případě, že by soud vyhrálo.

Smlouvu kritizovaly opoziční hnutí ANO a SPD, podle nichž je dohoda pro ČR nevýhodná a vláda ji uzavřela ukvapeně.

Polský důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem.