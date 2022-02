Ruská agrese zvedla zájem Čechů o vojenský výcvik. Ministerstvo obrany potvrdilo, že v den, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, se přihlásilo více než sto zájemců o službu v aktivních zálohách.

„Pro srovnání, před týdnem jsme denně dostávali od deseti do dvaceti žádostí, za včerejšek jsme přijali 120 žádostí o vstup do aktivní zálohy,“ popsal Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Armáda obdržela také 40 žádostí o mimořádné cvičení.

Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, tedy v případě války nebo při živelních a ekologických katastrofách. Příslušníci aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku a zbylý čas se věnují civilnímu zaměstnání – tak mohou kombinovat dvě povolání, vojenské i civilní.

Zájemce o vstup do aktivních záloh se může zaregistrovat přímo na webových stránkách kariera.army.cz odesláním elektronického formuláře. Případně může osobně navštívit jedno z rekrutačních míst. „Poté bude pozván na schůzku na rekrutační pracoviště,“ popsal Sýkora.

Na schůzce armáda ověří, zda zájemce splňuje zákonné podmínky: české občanství, trestní bezúhonnost a věk nad 18 let. Pak zájemce vyplní žádost o zařazení do aktivních záloh a bude odeslán k vojenskému lékaři. „Pokud bude zdravotně způsobilý a je pro něj vhodné služební zařazení v aktivních zálohách, vydá příslušné krajské vojenské velitelství takzvané rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy,“ vysvětlil Sýkora.

Velký zájem o vstup do aktivních záloh mezi Čechy panoval v roce 2017, kdy novela branného zákona zaručila záložákům vyšší finanční odměny. V aktivní záloze teď slouží přes 3600 vojáků. V roce 2025 by jich mělo podle plánů v České republice působit pět tisíc v 59 jednotkách. Během loňského roku již stoupal i zájem o službu v armádě. „Zvýšený zájem možná souvisí s tím, že byla armáda během pandemie víc vidět. Je to také tím, že nabízíme stabilní zaměstnání,“ řekla loni České televizi Vlastimila Cyprisová z Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR.