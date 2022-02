Téměř pět milionů korun poslali lidé během půl dne do sbírky pro Ukrajinu pořádané organizací Post Bellum. „Nečekali jsme to. Jsme rádi, že se česká společnost snaží podpořit Ukrajince, je to obdivuhodné. Nedá se ale mluvit o radosti, protože situace se mění každým dnem a nikdo neví, co se bude dít,“ říká mluvčí Post Bellum Kristýna Bardová.

Celkem se během dvou dnů, kdy se začalo napětí na Ukrajině stupňovat, podařilo českým neziskovkám vybrat v charitativních sbírkách desítky milionů korun. Částky, které stále strmě rostou, poputují na humanitární účely i podporu obrany země.

Prostřednictvím portálu Darujme.cz už Češi poslali na pomoc Ukrajincům přes 17 milionů korun. Mezi organizacemi, které se rozhodly uspořádat sbírku na podporu Ukrajiny, je i Charita Česká republika nebo zmíněné Post Bellum, které stojí za projektem Paměť národa.

„Od roku 2020 tam máme pobočku. Naši kolegové v Kyjevě natáčejí zejména pamětníky stalinistických represí a druhé světové války. Zaznamenáváme příběhy lidí, kteří zažili totalitu. Ty ukazují, že je důležité se zlu postavit a oponovat agresorům. Ve chvíli, kdy se začala situace komplikovat, jsme se s kolegy z Kyjeva bavili o tom, že bychom rádi podpořili snahy Ukrajiny o svobodu,“ vysvětluje Bardová.

