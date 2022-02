Šílence je třeba izolovat, řekl Zeman

V jedenáct hodin se k ruské invazi na Ukrajinu vyjádřil i prezident Miloš Zeman. „Jedná se o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit,“ řekl prezident. Podle Zemana ale nebudou stačit slova – budou prý potřeba i činy. „Mám rád ruskou kulturu, vážím si boje ruského lidu ve druhé světové válce. To neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila armáda,“ pokračoval prezident. Zmínil, že si prostudoval poslední proslov ruského prezidenta Vladimíra Putina a že pro něj má pouze jedinou reakci: „Domnělé či skutečné chyby, jak bombardování Jugoslávie nebo invaze do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb vlastních.“ Podle Zemana se Rusko invazí dopouští zločinu proti míru. Prezident připomněl, že sám před několika dny řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. „Přiznávám, že jsem se mýlil,“ uvedl nyní. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí podle Zemana výrazné škody samotnému ruskému státu. Zeman také zmínil, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly plánovány. „Mám tím na mysli především sankci v oblasti takzvaného SWIFT, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku,“ poznamenala hlava státu. „Šílence je třeba izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními,“ doplnil. Následně prezident vyzval občany ke klidu a vyjádřil plnou podporu Ukrajině a jejímu lidu. „Věřím, že se situace uklidní. Nikoliv však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi,“ pronesl prezident. „Hluboce lituji, že k tomu dochází. Ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit.“