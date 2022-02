Po zrušení covidových certifikátů bude do 18. února dál platit pro účastníky hromadných akcí limit nejvýše 1000 sedících diváků. Ostatních hromadných akcí včetně volnočasových pro děti se může účastnit maximálně 100 lidí. Pro období od 19. do 28. února se maximální počet zvýší na 500. V případě sedících bude možné počet nad 1000 diváků navýšit o 50 procent zbývající kapacity. Vyplývá to z návrhu, který dnes projedná vláda.

„Napříště již nebude vyžadováno u účastníků prokazování takzvané bezinfekčnosti, omezení bude spočívat v zásadě pouze v limitaci jejich přípustného počtu, a to pro dny 10. až 18. února ve stejné výši jako doposud,“ píše se v materiálu.

Od 19. února bude možné navýšit počet účastníků i na více než tisícovku. „Pokud budou všichni diváci usazení, limit bude 1000 diváků s tím, že přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit až 50 procent maximální kapacity k sezení,“ uvádí dokument.

Podmínky pro sedící diváky se týkají například uměleckých představení, sportovních utkání, kongresů a vzdělávacích akcí. Ostatními hromadnými akcemi jsou spolkové, kulturní, sportovní, tradiční a další podobné akce nebo slavnosti.

Rozvolnění protiepidemických pravidel vláda oznámila po šestatřicetihodinovém jednání sněmovny o pandemickém zákoně minulou středu večer. Ve stejný den ohlásil své rozhodnutí NSS, podle premiéra Petra Fialy (ODS) ale vláda nerozhodla pod jeho tlakem, jen urychlila už naplánovaná a s odborníky prodiskutovaná opatření.

Například šéf epidemiologické skupiny poradního orgánu ministerstva zdravotnictví, Národního institutu pro zvládání pandemie, Rastislav Maďar ČTK po oznámení změn řekl, že jeho skupiny se na názor vláda před zrušením kontrol certifikátů neptala. Jako předčasné ho kritizují i další odborníci.

Dál bude platit povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách. K pátku 18. února skončí plošné testování ve školách a firmách.