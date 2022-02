Prezident Miloš Zeman podepíše vládní pandemickou novelu. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News Zeman poukázal na sněmovní úpravy předlohy, které se týkaly omezení platnosti zákona do konce listopadu, snížení horní hranice pokut a nařizování karantény nebo izolace. Pokud by měla novela od počátku tuto formu, Zeman míní, že její obstrukce ve sněmovně by nebyla tak výrazná a demonstrace proti zákonu by byly méně početné.

Prezident také odsoudil počínání účastníků protestů, kteří na ně přinesli makety šibenic. Zeman je přesvědčený, že by za to měli být potrestáni. Protestující nedodržovali rozestupy a neměli respirátory. „A už tady bez změny zákona máte dostatečný důvod k zákroku,“ poznamenal prezident. Zmínil navíc, že v okruhu 100 metrů od parlamentních budov jsou demonstrace zakázané. Nynější znění shromažďovacího zákona ale vyjmenovává konkrétní ulice, náměstí a místa kolem sněmovny a Senátu, kde protestující zrovna nedemonstrovali.

Sněmovna pandemickou novelu schválila ve středu večer zhruba po 35 hodinách od zahájení jednání v úterý dopoledne. Debatu o předloze provázela tvrdá obstrukce poslanců opozičního hnutí SPD. Ve čtvrtek novelu projedná Senát, pokud ji schválí, poputuje na Hrad. „Ano, v té upravené verzi ten zákon podepíšu,“ řekl Zeman.

Kritizoval to, že v původním znění novely měl zákon platit „dost nesmyslně“ časově neomezenou dobu a že karanténu nebo izolaci by bylo možné nařídit bez dalšího i jen krátkou textovou zprávou. Horní hranice peněžitých postihů byla podle prezidenta nesmyslně vysoká. Sněmovna je snížila na pětinu.

Pandemická novela zejména rozšiřuje okruh činností, které mohou omezit mimořádná protikoronavirová opatření. Prezident také dodal, že upuštění od povinného očkování některých skupin obyvatel bylo chybou Fialovy vlády. O povinném očkování dříve rozhodl bývalý Babišův kabinet.

Dokumenty k Vrběticím byly důvěrné, nikoliv tajné

Za „bouři ve sklenici vody“ označil prezident Miloš Zeman nynější diskuse o skartaci zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Podivil se také nad tím, že dokument adresovaný Hradu nebyl označen jako tajný, ale v nižším stupni jako důvěrný.

„Myslím si, ale to bych nevyčítal, to je chyba, která se může stát, chyba BIS, že měla tuto zprávu, pokud jí přikládala takovou důležitost, označit jako tajnou. Mohu odpřisáhnout, protože jsem tu zprávu měl v ruce, že měla označení důvěrné,“ řekl Zeman. Několikrát uvedl, že skartační předpisy nezná, míní však, že jsou odlišné pro tajné a pro důvěrné materiály. Prezident poukazoval na zveřejněné informace Kanceláře prezidenta republiky, podle nichž se nejednalo o omyl, ale skartace se uskutečnila podle řádu.

Policisté podle Radiožurnálu a serveru Respekt.cz na Hradě zjišťovali, zda se se zprávou o Vrběticích neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky. Prezidentská kancelář v pondělním prohlášení potvrdila, že dokument skartovala. Odmítá ale, že by tím porušila předpisy. Dokument BIS podle Hradu dorazil v hrubém nepořádku. Civilní kontrarozvědka toto tvrzení odmítla, připustila jen drobnou administrativní chybu.

Zeman také znovu řekl, že by opět nejmenoval nyní pověřeného ředitele BIS Michala Koudelku do generálské hodnosti, pokud by ho vláda navrhla.

Na zahájení olympijských her bych letěl

Před koncem svého mandátu by chtěl navštívit Izrael a Čínu. Vzhledem ke zdraví však váhá, zda do zahraničí pojede, a dá proto na doporučení lékaře. Pátečního zahájení zimních olympijských her v čínském Pekingu by se pravděpodobně účastnil, pokud by mu to umožnil zdravotní stav. Diplomatický bojkot her zdůvodňovaný porušováním lidských práv v Číně je podle něj téměř nulový. Předem ho však oznámily některé západní země v čele se Spojenými státy. Z české vlády do Pekingu nikdo nepojede.

„Většina členských zemí Evropské unie se tak či onak olympijských her svými představiteli účastní,“ řekl Zeman. Posílají podle něho minimálně velvyslance nebo ministra odpovědného za sport a v některých případech i hlavu státu. Mezi zahraničními hosty byl třeba ruský prezident Vladimir Putin nebo polský prezident Andrzej Duda. Ke své případné účasti na zahájení her Zeman poukázal na to, že mu lékaři zakázali létat. „Jet do Číny jiným dopravním prostředkem než letadlem je prakticky nemyslitelné,“ uvedl.

Rusové nejsou blázni, řekl Zeman k situaci na Ukrajině

Prezident nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině. Nynější napětí zatím Zeman pokládá za válku slov z obou stran a přál by si, aby to tak zůstalo. Uvedl, že Rusové „nejsou blázni“ a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési varování, vojenské varování, ale daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.

„Když si srovnáte zisk a ztrátu, tak protože nejsou neinteligentní, tak jim vyjde, že by na tom prodělali, dokonce výrazně prodělali,“ uvedl Zeman. Pokud by nějaký konflikt nastal, soustředil by se podle prezidenta na otázku dvou separatistických oblastí Doněcka a Luhanska na východě Ukrajiny.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků, čímž vyvolalo obavy Západu, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva odmítá náznaky, že má v plánu Ukrajinu napadnout.

Prezident také prozradil, kdo podle něj má šanci být jeho nástupcem na Hradě. Kandidovat podle něj bude odborový předák Středula, šéf Hospodářské komory Dlouhý a někdejší premiér Babiš. Šanci má podle Zemana také bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Zemanova nástupce budou obyvatelé vybírat za necelý rok.