Zastupitelstvo hlavního města disponuje stejně jako jiné kraje v Česku možností navrhovat a měnit zákony. Až dosud ale parlament neměl nikdy pro jeho nápady pochopení. Teď krátce po volbách, kdy ve vládě sedí stejné strany jako na pražském magistrátě, by se to mohlo změnit. To platí i přesto, že zastupitelé si dali cíl nezměnit nic menšího, než je volební zákon.

Politicky nejúspěšnější aktivista v zemi Jan Čižinský říká, že celou věc spustil strach z něj a jeho volebního uskupení Praha sobě. Konkurenti v zastupitelstvu namítají, že jen chtějí narovnat podmínky tak, aby nikdo nebyl nespravedlivě znevýhodněn. Každopádně pokud celá věc parlamentem projde, bude mít celostátní důsledky i pro jiná občanská uskupení, která se rozhodnou soupeřit s tradičními politickými stranami.