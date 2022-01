Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Vojenské zpravodajství doporučily účastníkům olympijských her v Pekingu, aby svá elektronická zařízení chránili novými hesly. Využívat by také měli aplikace se šifrováním. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí NÚKIB Aneta Nevšímalová. Úřady pro účastníky vydaly dvoustránkový manuál, který má celkem deset bodů. Větší část českých sportovců nominovaných na zimní hry v Číně odletí do dějiště ve čtvrtek. Kybernetické bezpečnosti účastníků olympiády se věnovaly i další země.

Odborníci obou úřadů vypracovali materiál „Cestujte (kyber)bezpečně: doporučení pro cesty do zahraničí“, který má českým sportovcům mířícím na olympiádu v Pekingu i veřejnosti přiblížit základy kybernetické bezpečnosti a poradit jim, jak používat technologie, aby byla jejich komunikace v zahraničí bezpečnější.

„Doporučení jsme původně připravovali spolu s Vojenským zpravodajstvím pouze pro české olympioniky, ale na základě značného zájmu veřejnosti jsme se rozhodli materiál zveřejnit i pro ostatní zájemce a cestovatele. Materiál je určený především těm, kteří cestují do zemí, ve kterých je ochrana údajů uživatelů na nízké úrovní,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Dvoustránkový manuál má deset bodů, čtyři z nich se věnují přípravě před cestou, šest zbývajících pak tomu, jak dodržovat kyberbezpečnost během samotné cesty. Cestovatel by měl například do zahraničí vyrazit ideálně s „čistými“ zařízeními určenými pro konkrétní cestu, která neobsahují žádná osobní data či důležité uživatelské účty. Měl by svá zařízení chránit novými a unikátními hesly a během samotné cesty by měl například využívat aplikace se šifrováním a nepřipojovat se na veřejné WIFI sítě.

Materiál zmiňuje i nebezpečí, které se skrývá ve stahování neznámých či zranitelných aplikací. Mezi ně aktuálně patří i oficiální aplikace olympijských her v Pekingu, MY 2022. Mluvčí uvedla, že doporučení, které není pro olympioniky závazné, bude sportovcům distribuovat Český olympijský výbor.

Před olympijskou mobilní aplikací MY 2022 varovali například kanadští vědci, podle kterých není bezpečná. Tým z univerzity v Torontu přišel s tím, že aplikace má vážné bezpečnostní nedostatky a citlivé údaje uživatelů mohou snadno uniknout. Aplikace totiž podle nich může v určitých situacích odeslat citlivá data bez vědomí uživatele.

Například slovenský Národní bezpečnostní úřad zase doporučil z bezpečnostních důvodů účastníkům olympiády, aby si s sebou nebrali osobní elektroniku. Doporučil obstarat si dočasné elektronické zařízení včetně dočasných SIM karet. Během pobytu v Číně pak úřad naopak nedoporučil instalovat do zařízení žádné aplikace či software. Po návratu z Číny by se pak účastníci olympiády měli zařízení zbavit nebo alespoň přeinstalovat celý operační systém.

Větší část českých sportovců nominovaných na zimní hry v Pekingu odletí do dějiště olympiády ve čtvrtek. Do Pekingu se kvalifikovalo aktuálně 112 sportovců, což znamená nejpočetnější českou zimní výpravu.