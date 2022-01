Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, ve středu o návrhu bude jednat vláda. Změna by mohla platit od pondělí 31. ledna. Informaci Deníku N dnes ČTK potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Jakob ČTK řekl, že ministerstvo toto opatření navrhuje vzhledem k šíření varianty omikron. „Chystáme tento materiál na středeční vládu. Mělo by to platit od 31. ledna,“ řekl ČTK Jakob. Třicetidenní lhůta by se podle něj počítala od data provedení PCR testu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že v příštím týdnu může přijít vrchol pandemie. „Může být až 80 000 potvrzených nákaz denně. Epidemie se začne přesouvat do seniorské populace,“ řekl Válek. Zároveň by se podle něj do 14 dnů mohla otevřít registrace na očkování vakcínou od firmy Novavax. Ta by měla do ČR dorazit na přelomu února a března.

Válek předpokládá, že začátkem příštího týdne se počet nových nákaz denně dostane na zhruba 50 000, v týdnu se může dostat k 80 000. S takovým číslem by byl ministr spokojen. Část odborníků už dříve odhadovala, že na vrcholu epidemie může být až 200 000 nově nakažených denně. Podle Válka už v Praze začíná epidemie zpomalovat.

Podle Válka je nyní v Česku asi 100 000 seniorů, kteří dosud nemají posilovací dávku očkování a dalších asi 350 000 až 400 000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni vůbec. Ministr předpokládá, že nová očkovací látka od Novavaxu přesvědčí statisíce lidí, aby se nechaly očkovat. Část lidí totiž odmítá mRNA vakcíny, kterými se v současnosti v Česku většinou očkuje. Vakcína od Novavaxu je podle informací Státního ústavu léčiv takzvaně proteinová, tedy jiného typu než čtyři dosud schválené vakcíny.

Od tohoto týdne se dvakrát týdně testuje v zaměstnání a jednou týdně ve školách. Ve firmách platí, že pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní samotest, odchází automaticky do pětidenní karantény. Po jejím skončení se v práci opět testuje. V zaměstnání není nutné na rozdíl od testování ve školách podstoupit potvrzující PCR test. Pokud jej ale pracovník absolvuje a má negativní výsledek, karanténa mu končí.

Deník N upozornil, že v posledních týdnech, kdy jsou izolace a karantény zkrácené na pět dní, se stávalo, že se například děti vrátily z izolace zpět do školy, ale podle PCR testu byly stále pozitivní. Do karantény pak spadly celé rodiny a další kontakty.