Všudypřítomný covid ovlivnil mnoho snímků, které soutěžily v Czech Press Photo 2021 o titul Fotografie roku. Vítězem se ale nakonec stal snímek ze série Zkáza Petra Topiče z mediálního domu Mafra. Série dokumentuje katastrofické následky po ničivém tornádu, které se prohnalo obcemi na jižní Moravě.

Ve fotožurnalistické soutěži letos opět uspěl i Lukáš Bíba z mediálního domu Economia, do kterého patří i Hospodářské noviny. Bíba poslal do soutěže celkem 36 snímků ve čtyřech sériích: Cesty, Křišťálový glóbus, 25 tisíc křížů a Druhá a třetí vlna. Nakonec nominaci proměnily všechny.

Série Druhá a třetí vlna ukazuje vyčerpané zdravotníky v nemocnicích a vyhrála v kategorii Reportáž. Soubor 25 tisíc křížů, v němž Bíba připomíná pietní akci na pražském Staroměstském náměstí, pak ve stejné kategorii získal třetí místo. Kategorii Umění a kultura vyhrála série Cesty, zatímco Křišťálový glóbus obsadil bronzovou příčku. Všechny Bíbovy fotografie včetně vítězného snímku Petra Topiče si můžete prohlédnout ve fotogalerii přímo v tomto článku.

Mezinárodní porota, v níž zasedali kromě profesionálů z ČTK nebo Mafry i zástupci Getty Images či Panos Pictures, vybírala vítěze z více než čtyř tisíc snímků od 250 autorů z Česka a Slovenska. K vyhlášení došlo online ve čtvrtek, obvyklý ceremoniál nebylo kvůli vládním proticovidovým opatřením možné uspořádat. Výstava bude v Národním muzeu k vidění až do konce května, a to každý den od 10 do 18 hodin.

„Tornádo, které zpustošilo obce na jižní Moravě, bylo výrazným tématem roku. Do soutěže přišly snímky s touto tematikou od mnoha autorů. Bylo těžké citlivě k situaci přistupovat a zaznamenat ji. Vítězná fotografie je trochu jiná než ostatní, vyniká mezi nimi. Je v ní vidět síla přírody, která dokázala vytvořit na fasádě zbořeného domu hrozivé ‚výtvarné dílo‘,“ shrnuje předseda poroty a šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch.

Součástí soutěže je také Grant Prahy, což je roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města. Postupně tak vzniká obsáhlá sbírka souborů fotografií, které dokumentují Prahu a její vývoj. Letošním držitelem se stal volný fotograf Petr Vrabec, který uspěl se svým projektem Periferie Prahy. „Hlavní město není ‚jen‘ most a Hrad. I okrajovější části města nabízejí mnoho zajímavých a neokoukaných míst a zákoutí. Kromě toho nesmíme zapomínat, že představují domov pro stovky tisíc obyvatel, které k těmto lokalitám mají osobní vztah,“ popisuje pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).