Omikronová vlna epidemie v Česku sílí. V úterý testy odhalily 28 469 případů, doposud nejvíce. Vláda proto na středečním jednání schválila novou podobu pandemického zákona a nové podmínky pro školy. Usnesla se také, že očkování proti covidu-19 nebude povinné pro žádnou skupinu obyvatel. Dosavadní strategie, kterou vláda vůči epidemii používá, je podle ministrů úspěšná.

„Z dat, které mám k dnešnímu dni, mohu říct, že přístup, který jsme zvolili, funguje,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na středeční tiskové konferenci. Podle ministra se daří zachytit pozitivní případy.

Vláda se podle premiéra Petra Fialy (ODS) shodla, že očkování proti covidu-19 nebude povinné. Nevidí k tomu důvod. „Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ dodal. Připomněl ale pozitivní postoj vlády k vakcinaci, který se nemění.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se jasně ukazuje, že třetí dávka prakticky stoprocentně brání proti těžkému průběhu nemoci a úmrtí na covid-19. Vysokou ochranu před omikronem prokazatelně poskytuje i druhá dávka, řekl Válek. Vyzval veřejnost k tomu, aby se očkovala. „Ten omikron nezmizí, bude tu ještě několik týdnů,“ dodal.

Válek dále zmínil další kroky z hlediska vakcinace. „Jsme si vědomi toho, že je potřeba co nejdříve spustit očkování pro děti od 12 let posilující dávkou,“ uvedl. Prvním očkovaným už uplynulo pět měsíců, po kterých mají dospělí obvykle nárok na přeočkování třetí dávkou. Ministr se také plánuje zabývat přípravou registrací dalších vakcín, aby proběhly co nejdříve.

Povinnost očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let a vybrané pracovníky mělo platit od letošního března. Nařizovala ho vyhláška, kterou před svým odchodem schválila minulá vláda ANO a ČSSD. Premiér ale uvedl, že proočkovanost je u některých profesních skupin jako zdravotníci, policisté nebo hasiči už vysoká.

V současné době je podle dat k úterý očkováno proti covidu-19 asi 63 procent populace. Z lidí nad 60 let to je více než 80 procent. Očkováno je 336 000 zdravotníků a pracovníků ochrany veřejného zdraví, 123 000 pracovníků a klientů v sociálních službách.

Ředitelé škol by mohli mít pravomoc vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo on-line výuku v případě, že bude velká část jejich učitelského sboru v karanténě. Počítá s tím návrh zákona, který ve středu schválila vláda a který by měla sněmovna projednat příští týden ve stavu legislativní nouze. „Učitelé budou mít v ruce více nástrojů, aby se mohli rozhodnout podle situace,“ uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle Gazdíka měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné.

Vláda také ve středu schválila novelu pandemického zákona. Měl by se proto prodloužit o rok a půl, tedy do konce srpna 2023. Pandemický zákon by se měl prodloužit o rok a půl, tedy do konce srpna 2023. Mimořádnými opatřeními bude nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany. Novelu nyní posoudí Parlament.

Členové vlády se dále shodli na snížení slevy ve veřejné dopravě ze současných 75 procent na 50 procent jízdného. Změna by měla platit od 1. dubna. Slevy budou moci dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Systém slev by se navíc měl rozšířit o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Redukce slev by měla přinést úsporu přes 1,8 miliardy korun.