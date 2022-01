Hospodářské noviny oslovily několik zemědělců z různých koutů Česka a požádaly je o komentář k současným změnám v rozdělování zemědělských dotací. „V první řadě je chyba, že se celá debata zúžila jen na dotace. Je to absurdní. Je to, jako by se celé podnikání soustředilo na to, kdo urve víc dotací,“ říká například Stanislav Němec, majitel Farmy Radonice a čestný předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Vládní koaliční strany se včera dohodly, jak by se měl změnit strategický plán ke Společné zemědělské politice. Ta určí, jak budou v letech 2023 až 2027 zemědělcům rozdělovány peníze z evropských zdrojů ve výši desítek miliard korun. Nová vláda změny provedla tak, aby více podpořila malé a střední zemědělce.

Z celkového balíku takzvaných přímých plateb počítaných na hektar má jít 23 procent na prvních 150 hektarů, na čemž nejvíce vydělají zemědělci s touto rozlohou. Těm větším budou platby kráceny. Koalice také navrhuje zastropování investičních dotací maximálně na 30 milionů korun, ze současných 150 milionů. Významná část prostředků by také měla jít do ekologického zemědělství. Podle ministerstva zemědělství budou moci ekologicky hospodařící zemědělci při kombinaci všech podpor čerpat až 20 tisíc korun na hektar. To by byl až dvojnásobek současného stavu.

