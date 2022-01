„Potřebujeme pracovat na větší čitelnosti a komunikovat náš program, ne rozkoly. Veřejné fórum je výmluva, která se používá ke zdůvodnění toho, proč si nemůžeme vyříkat věci interně, ale to není pravda. Má i neveřejnou sekci,“ říká nově zvolený 1. místopředseda Pirátů a europoslanec Marcel Kolaja. „Vypnout fórum je nesmysl, členové by psali na sociální sítě – a to nikomu zakázat nemůžeme,“ dodává.