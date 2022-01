Původně chtěl vesmírný inženýr Jan Lukačevič s kolegy podpořit vyčerpané zdravotníky během první vlny pandemie. Nakonec v tom pokračuje dodnes. Za dva roky vybrala jím spontánně založená iniciativa Energii lékařům od dárců přes 17 milionů korun, rozvezla na 370 tisíc balíčků s mixem tyčinek, oříšků či sušeného ovoce. A nyní spouští i psychologickou pomoc.

V poslední covidové vlně je totiž kromě vyčerpání znát i rostoucí frustrace zdravotníků. „Malá, ale hlasitá část veřejnosti má tendenci zdravotníky hanit a aktivně vůči nim vystupovat. To je prostě vždy nepříjemné, a zvlášť pokud je v člověk v situaci, kdy jim chce pomáhat,“ popisuje Lukačevič v rozhovoru pro HN.

HN: S projektem jste začali v březnu 2020. Počítali jste s tím, že ještě na začátku roku 2022 budete stále fungovat?

Vůbec ne. Tehdy to bylo spontánní rozhodnutí a až postupně se transformovalo v takhle rozsáhlou činnost. Vyvíjeli jsme se postupně s přibývajícími zkušenostmi. Na začátku byl každý týden nový a něčím zajímavý. Ale ambice je pořád stejná. Chceme pomáhat, dokud je potřeba. Bohužel systém nepřišel s řešením, aby ta potřeba ustala. Víc by se mělo pracovat s predikcemi odborníků, abychom se nedostávali do situací, že řešíme až zaplněné nemocnice.

Kolik vás bylo na začátku?

Úplně na začátku jsme byli tři. Ale už během prvního týdne fungování tým vyrostl na 25 lidí. Prvotním impulzem byly alarmující zprávy od mých kamarádů a kamarádek, kteří pracují v nemocnicích. A z toho vyplývající potřeba jim nějak pomoct a odlehčit. Iniciativa z toho vyplynula přirozeně. Zjistili jsme, jaký je u zdravotníků zájem, a jestli by se s námi nespojili někteří menší čeští výrobci zdravých potravin. Pak už to nabralo rychlý spád.

Kde jste do začátku vzali peníze?

Pro prvotní organizaci a plánování potřeba nebyly, všichni jsme dobrovolníci. Na nákup potravin jsme pak prostřednictvím platformy Donio.cz udělali sbírku. Úvodní rozjezd v březnu 2020 byl rychlý. Od nápadu k prvním balíčkům doručeným do nemocnic to trvalo jen osm dní. V dalších vlnách to i kvůli velikosti naší iniciativy trvalo déle, ale stále dost rychle na to, abychom pružně reagovali na potřeby zdravotníků po celé zemi.

HN: Během léta jste měli přestávku a začali jste znovu na podzim. Jak roste poptávka ze strany zdravotníků o vaši pomoc?

Nyní přibývají jednotky pracovišť. Zájemci se nám hlásí sami, aktivně je neoslovujeme v tom slova smyslu, že bychom vyhledávali nová pracoviště. Pozvolna rozšiřujeme databázi a důkladně sledujeme data z Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) jak o hospitalizacích, tak o počtu nakažených a očkování a snažíme se přizpůsobovat. Když se objeví oblast se zvýšeným výskytem koronaviru, můžeme očekávat, že dříve či později se nám odtamtud pracoviště ozve. Poptávka je nyní relativně stabilní. Běžně se pracoviště ozývají přes e-maily nebo sociální sítě. Popíšou situaci, zavoláme si, vyhodnotíme to v souvislosti s našimi možnostmi a zařadíme je. Primárně se snažíme cílit na covidová oddělení, ARO, JIP a infekční.

