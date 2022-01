Firmy nyní řeší, jak se připravit na variantu omikron, která se šíří rychleji než doposud převládající varianta delta a vysokým počtem izolací a karantén pracovníků by tak mohla ochromit jejich fungování. Že je třeba mít pro případ masivního rozšíření omikronu plán, vědí i kraje, které mají na starosti hromadnou dopravu. Například na Orlickoústecku nevyjeli od pondělí kvůli nemocným řidičům desítky spojů a situace by se do normálu měla vrátit nejdřív v pondělí.

I proto svůj krizový plán pro případ většího rozšíření nákazy už avizoval Středočeský kraj. Od středy bude dispečink Pražské integrované dopravy ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu linek – jak v autobusech, tak ve vlacích s tím, že tyto informace budou zveřejňovány denně na webu i na jejich sociálních sítích. Informace o změně v jízdních řádech bude muset být zveřejněná vždy do sedmé hodiny večer před následujícím dnem provozu.

Další změny plánuje Středočeský kraj od 17. ledna. „Dojde k zavedení dočasně omezeného provozu s prioritou zachování školních spojů. Toto opatření se dotkne primárně linek s velkou hustotou spojů formou prodloužení intervalu,“ uvedl Středočeský kraj. V praxi půjde o prázdninový provoz, ale takzvané školní spoje, kterými jezdí děti do a ze škol, zůstanou zachované.

„Bohužel i přes takto nastavený systém nelze garantovat, že v souvislosti s pozitivními záchyty, v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště, nedojde k neočekávaným událostem,“ dodává kraj. Do kdy změny budou platit, zatím není přesně jasné. Prozatím se počítá s polovinou února.

Na situaci, kdy by kvůli koronaviru chybělo hodně řidičů, se připravuje i Ústecký kraj. „S největší pravděpodobností, pokud karanténa nebo izolace zasáhnou větší počet řidičů, bohužel bude muset docházet k omezení některých spojů,“ uvedl hejtman kraje Jan Schiller (ANO). Pokud by případně bylo nutné omezovat dopravu kvůli chybějícím šoférům, první by se zřejmě rušily noční spoje.

Začátkem týdne nejezdily autobusy například na Českolipsku. ČSAD Liberec nevypravila kvůli nedostatku řidičů v pondělí dva spoje a v úterý čtyři ranní a jeden odpolední. Dopravce v regionu zajišťuje denně v průměru 700 spojů, zrušen tak byl jen zlomek z nich. Šlo většinou o spoje posilové, kde byla zajištěna doprava autobusy dřívějšími nebo pozdějšími. „Nasazené tam proto také byly větší vozy,“ doplnil Otto Pospíšil, ředitel společnosti Korid LK, která je koordinátorem dopravy v Libereckém kraji.

Krajskému dopravci chybí aktuálně na Českolipsku čtvrtina řidičů, kteří jsou kvůli koronaviru v izolaci nebo karanténě. Situaci ale podle předsedy představenstva ČSAD Liberec Martina Bobka zkomplikovala také listopadová stávka zkušebních komisařů pro autoškoly, kvůli které ještě někteří noví řidiči nezískali oprávnění, a nemohou tak sednout za volant.

S přispěním ČTK