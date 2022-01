Piráti si v sobotu na celostátním fóru zvolí nové vedení. Předseda Ivan Bartoš pozici obhajuje, má však tři vyzyvatele. HN se jich ptaly, proč se ucházejí o předsednický post a v čem by chtěli být jiní než Bartoš, který stranu založenou v roce 2009 vede s přestávkou po většinu jejího fungování, skoro jedenáct let.

Jana Michailidu

- kandidátka na předsedkyni Pirátů, studentka doktorandského programu biochemie a biotechnologie

HN: Jak chcete stranu sjednotit, dát dohromady?

Já si myslím, že nejdůležitější v tuhle chvíli je to, abychom dosáhli syntézy, protože strana má nějaké převládající směry. Jeden je trochu idealistický a druhý spíš pragmatický a já bych doufala, že se budeme snažit najít ideální syntézu tady těch směrů tak, aby to dávalo pro všechny, kteří v té straně jsou, smysl pokračovat a aby dostali znova motivaci, protože z valné většiny naši členové a ti, na kterých naše politická moc stojí, jsou dobrovolníci, a tam je to hodně o vnitřní motivaci.

