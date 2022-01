Pokud lze věřit internetové petici, zjistíme, že již tisíce zdravotníků, hasičů, policistů a vojáků podepsaly deklaraci, v níž se vyslovují proti povinnému očkování. To jim nařizuje vyhláška, kterou koncem minulého roku přijala vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala. Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále,“ píše se v deklaraci. K úterní 18. hodině ji podepsalo téměř 19 tisíc lidí, z toho skoro 4800 u sebe uvádí, že jsou členy integrovaného záchranného systému nebo armády.

Povinné očkování proti nemoci covid-19 u sebe považují za zbytečné a obávají se, že jeho vynucování přinese víc škody než užitku. Upozorňují například na to, že mnoho lidí by kvůli své neochotě nechat se očkovat skončilo ve svých zaměstnáních, což by celou společnost ve výsledku jen oslabilo.

„Chceme vyzvat k dialogu. Proto snažně prosíme a vyzýváme ministra Válka (ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09, pozn. red.), aby se postavil čelem k této absurdní vyhlášce,“ vyzvala na úterní tiskové konferenci Iniciativy 21, která za deklarací stojí, kardioložka Jana Gandalovičová. Zástupci iniciativy nepopírají, že očkování má velký význam u rizikových skupin a starších lidí, kde brání těžkým průběhům nemoci a zachraňuje životy, odmítají ale jeho plošnou či povinnou aplikaci. Politiky žádají o jeho „skutečnou dobrovolnost“. Mezi rizikové skupiny počítají zejména lidi s cukrovkou či obezitou nebo kardiaky.

Očkování zástupcům iniciativy vadí zejména u mladých a zdravých lidí či jedinců, kteří už covid prodělali. V takových případech jim přijde zbytečné. „My zdravotníci, kteří jsme onemocnění již prodělali, nevidíme v očkování žádný přínos. Osobně jsem covid měla loni o Vánocích a mé protilátky jsou stále vysoké. Je pro mě nepředstavitelné, že bych v takové situaci měla dostat tři dávky očkování,“ uvedla na konferenci imunoložka Zuzana Krátká ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Podobně k tomu podle ní přistupují i další zástupci ze zmíněných profesních skupin, kteří už covid prodělali.

Odborné instituce, například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Americké centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) nebo Evropská agentura pro léčivé přípravy (EMA), nicméně nevidí v plošném očkování žádný problém a naopak jej doporučují, a to i těm, kteří už covid prodělali. Stejně na tuto problematiku nahlíží i Česká vakcinologická společnost.

Epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran upozornil, že reinfekcí je u covidu minimum a lidé, kteří jej už jednou prodělali, nejsou rozhodně těmi, kteří by nyní končili v nemocnicích. „Je již evidentní, že vakcinace nezabrání přenosu onemocnění a vzniku onemocnění. Je ale schopná chránit rizikové skupiny, proto bychom se měli zaměřit právě na ně,“ upozornil Beran. Pokud budou do očkování nucené profesní skupiny, hrozí podle něj, že velký počet lidí kvůli tomu ve svých zaměstnáních skončí. „Velmi těžko se za ně bude hledat náhrada. Když u těchto skupin vytvoříme povinnou vakcinaci, je to jako bychom se kopli do kolene,“ dodal.

Právník Jiří Rajchl zdůraznil, že už nyní je ve svých zaměstnáních řada lidí z těchto profesních skupin k očkování tlačena a hrozí se jim vyhazovem. „Tito občané jsou v obrovské nejistotě. Je potřeba, aby vláda a ministr zdravotnictví během týdne či dvou jasně řekli, zda vyhláška bude platit nebo ne. Postavte se k tomu čelem,“ apeloval na politiky Rajchl, který je členem politického hnutí Trikolora.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob ČTK sdělil, že ministerstvo chce vyhlášku upravit a se zástupci profesí ještě jednat. Povinnost by se podle dosavadního znění vyhlášky měla týkat armády a aktivních záloh, policie a městských strážníků, hasičů včetně dobrovolných, zdravotníků, studentů medicíny a zdravotnických škol a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení, celníků nebo pracovníků v zařízeních sociálních služeb. Povinné by mělo být očkování podle vyhlášky také pro lidi nad 60 let.

„Jsme proti plošnému povinnému očkování i povinnosti očkovat se podle věku. Chceme vyhlášku změnit,“ uvedl Jakob. Nevyloučil, že by konečné stanovisko vlády k budoucnosti vyhlášky mohlo být i dříve než v polovině února.

Přesná data o tom, kolik pracovníků je ve které profesi očkovaných, k dispozici nejsou. Podle České lékařské komory, jejíž zástupci s povinným očkováním zdravotníků souhlasí, je očkovaných 88 procent lékařů a 83 procent zdravotních sester, posilující dávku mělo k polovině prosince 58 procent lékařů a 41 procent zdravotních sester.

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud plně naočkováno 857 tisíc zdravotníků, 329 tisíc pracovníků a klientů v sociálních službách, 67 tisíc zaměstnanců ministerstva obrany a příslušníků armády a 200 tisíc pracovníků kritické infrastruktury, což jsou kromě integrovaného záchranného systému také například pracovníci v energetice.

Podle dřívějších slov končícího policejního prezidenta Jana Švejdara není očkováno asi 10 tisíc policistů ze zhruba 40 tisíc příslušníků. Zástupci armády, hasičů a policistů na tiskové konferenci hájili své rozhodnutí se neočkovat nejčastěji tím, že jsou zdraví, což musí pravidelně prokazovat při fyzických testech, a nejsou obézní, nepatří proto mezi rizikové skupiny.

S přispěním ČTK