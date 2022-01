Letošní rok bude podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Bude se muset vypořádat s potížemi způsobenými inflací, růstem cen energií i s epidemií covidu-19. Vyřešit je podle něj potrvá dlouho. Doufá, že první pozitivní výsledky přijdou ještě před koncem roku. Varoval před politickými populisty, kteří budou slibovat jednoduchá řešení. Jako možnost prosazení toho, co Česko životně potřebuje, vidí Fiala české předsednictví v Evropské unii, kdy země bude více vidět a slyšet. Fiala to řekl ve svém dnešním novoročním projevu.

Vyjádřil se i ke covidu-19. „Dlouhodobě zastávám názor, že s covidem je třeba se naučit žít,“ poznamenal. Což podle něj vyžaduje nasazení od vlády i od občanů. „Za vládu vám mohu slíbit, že se budeme snažit, aby všechna nezbytná opatření byla maximálně rozumná, přiměřená a předvídatelná.“ Lidi vyzval, aby se k sobě vzájemně chovali tak, jak se chovají k rodině a k přátelům.

V úvodu projevu Fiala poznamenal, že pro posluchače nemá mnoho dobrý zpráv. Česko podle něj budou trápit problémy, které přijdou ze zahraničí, i potíže, které si republika zavinila sama. „Hlavně tím, že předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost a doslova žila ze dne na den.“ Vládu Andreje Babiše (ANO) zkritizoval za řešení nových zdrojů energií nebo za zadlužování.

Za tři vážná nebezpečí, kterým bude letos Česko čelit, označil růst cen energií, covid-19 a inflaci, která může ohrozit v krátkém čase kromě úspor i pracovní místa a zastavit ekonomický růst. Řešení problémů podle něj potrvá dlouho, odsouvány ale být nemohou. Fiala bude rád, když se první pozitivní výsledky práce vlády projeví na konci roku.

Připomněl také schodkový rozpočet připravený minulou vládou. „V těchto dnech se ho snažíme seškrtat alespoň na únosnou míru, abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně,“ řekl. Úspory chce hledat tam, kde to občané nepocítí. Zbytnělému státu podle něj redukce jen prospěje.

Připomněl názor některých ekonomů, podle kterých se inflaci nepodaří zkrotit, dokud nebudou pod kontrolou ceny energií. To ale podle něj vyžaduje i mezinárodní řešení. „Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat, a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt, a na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu,“ řekl premiér.

Varoval zároveň před „politickými spasiteli a populisty“, kteří budou nabízet jednoduchá řešení. „Že stačí něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Není to pravda. Složité problémy přeci nikdy nemají jednoduchá řešení,“ poznamenal. Za cestu z energetické krize Fiala označil trpělivou a tvrdou práci vlády, hledání spojenců v Evropě, pokrok s výstavbou jaderných bloků a podporu investic do rozumných obnovitelných zdrojů. Lidem, na které dopadne zdražování energií, slíbil pomoc.

Za významnou šanci označil premiér české předsednictví v EU v druhé polovině roku. "Několik měsíců budeme více slyšet a více vidět a náš názor bude mít větší váhu," uvedl. Předchozí vládě vyčetl, že pro jeho přípravu neudělala dost.