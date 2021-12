Je tu vysoký počet lidí, co pijí alkohol i kouří. Alkohol vám něco půjčí, ale je to půjčka na hodně vysokou splátku. Když se člověk probere s kocovinou, nejhorší je vzít si prášek na bolest, strašně to poškozuje játra, může to ohrozit i život, říká psychiatr Karel Nešpor, který se specializuje na léčbu závislostí. Smích uvolňuje napětí, snižuje krevní tlak. Předsevzetí jsou dobrá věc, dodává.