Nebyl to dobrý rok. Tak začal prezident Miloš Zeman své vánoční poselství. Zkritizoval „kapitulaci NATO“ v Afghánistánu, která prý jako „afghánský Mnichov“ povede k zesílení migračních toků do západního světa a způsobí řadu teroristických činů, jako byl útok na Dvojčata v New Yorku. Ten ale měla na svědomí skupina al-Káida, nikoliv Tálibán, která v té době měla základnu rovněž v Afghánistánu. USA teď údajně odchodem z Kábulu ztratily prestiž světového lídra – a NATO vyvolává pochybnosti o oprávnění své existence, neboť dramaticky selhalo.

Poté pranýřoval Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal), kterou přirovnal k náboženství se svými proroky (s narážkou na švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou), jež hrozí tím, že podlomí ekonomiku a sníží životní úroveň. Zmínil, že Evropská unie zakáže lidem jezdit v autech se spalovacími motory – ve skutečnosti ale EU pouze chce do roku 2035 zakázat jejich prodej. Česko by se přesto mělo ze Zelené dohody vyvázat, prohlásil prezident a zařadil ji mezi jedno z nebezpečí, kvůli kterým letošek byl špatným rokem.

„Zelený úděl pro Evropu je podle mého hlavní příčinou prudkého nárůstu energií,“ uvedl Zeman. „Naštěstí je energetická politika v rukou národních vlád a není nám tak diktována z Bruselu,“ doplnil s tím, že vřele podporuje jaderné zdroje. „A pokládám za chybu, jestliže o podpoře jádra sice mluvíme, ale neudělali jsme v posledních letech téměř nic konkrétního, abychom začali stavět nové jaderné zdroje,“ dodal.

Zeman také ocenil korektní průběh letošní volební kampaně, pochválil minulou vládu a poblahopřál všem nově zvoleným poslancům. „Musíme respektovat většinový názor společnosti. Ti, kdo nejsou spokojení s výsledky, ale nešli k volbám, mohou vinit pouze sami sebe,“ poznamenal. Rovněž připomněl, že ne každý nový ministr je podle něj způsobilý na svou funkci. Šlo o jasnou narážku na Jana Lipavského (Piráti), který nyní vede resort zahraničí a o kterém Zeman původně prohlásil, že jej odmítne jmenovat.

Nový kabinet podle Zemana musí řešit především epidemii covidu-19, energetiku a státní rozpočet. Tomu by pomohlo zrušení všech daňových výjimek, zopakoval Zeman. Podle hlavy státu by přineslo 380 miliard korun. „Měli bychom vyrovnaný rozpočet a nezadlužovali bychom budoucí generace,“ uvedl. Proti zrušení každé z výjimek však podle něj stojí některá lobbistická skupina, která jej prosadila.

Co se týče povinného očkování, prezident se nyní domnívá, že je nezbytné, byť v minulosti soudil jinak. Měnil prý svůj názor tak, jak přicházely další vlny covidu. Inspirací je pro něj například Rakousko, které povinné očkování zavede od 1. ledna, což vidí jako nejjednodušší způsob, jak pandemii konečně potlačit.

„Ti, kdo vyjadřují názor, že svoboda je očkováním ohrožena, by zřejmě v případě, kdyby se sebevrah chystal vyskočit z okna, tohoto sebevraha nezadrželi, protože by respektovali jeho svobodu volby, a tím i jeho smrt,“ uvedl Zeman na adresu takzvaných antivaxerů, kteří očkování proti covidu odmítají. „Koneckonců povinné očkování existuje v případě celé řady nemocí a není důvod, abychom k těmto nemocem nepřiřadili koronavirus. Než procházet fázemi očekávání a následujících fází zklamání, že epidemie koronaviru trvale neklesá, je lepší radikální zásah, který tuto situaci vyřeší jednou provždy,“ zmínil.

V minulém roce hovořil prezident republiky například o tom, že se lidé mají očkovat, nosit roušky a chovat se zodpovědně.