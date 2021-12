Současná opatření proti šíření epidemie covidu-19 včetně neprodloužení nouzového stavu jsou nastavená jen na variantu delta. Kvůli zvýšení přenositelnosti viru u varianty omikron se ale dají očekávat vysoké počty nemocných a také zásadní zatížení celé společnosti. Ve čtvrtek to pro ČTK řekla členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Dagmar Dzúrová. Česko by podle ní mělo zůstat v nouzovém režimu a přijmout včas přísnější opatření tak, jako to dělají jiné země.

Podle Dzúrové je potřeba mít na paměti, že i když je epidemická vlna způsobená variantou delta na ústupu, virová nálož v populaci je stále velmi vysoká. Je tak podle ní velmi reálné, že v následujících týdnech se v Česku omikron exponenciálně rozšíří a k tomu se bude dál komunitně šířit i delta.

„Kvůli zvýšené přenositelnosti varianty omikron a očekávanému vysokému počtu případů v krátkodobém horizontu kombinované dopady delta a omikron velmi pravděpodobně způsobí extrémní počty nemocných v jednom čase a zcela zásadní zatížení celé společnosti, zdravotnického systému, včetně primární péče však zejména," tvrdí Dzúrová.

I když podle britských odborníků je u lidí nakažených omikronem nižší pravděpodobnost hospitalizace než u delty, může mít nová varianta podle Jana Kulveita významné dopady. "Dvakrát mírnější varianta, která se šíří dvakrát rychleji, není žádná 'pohoda'", uvedl na twitteru Kulveit, který se na oxfordské univerzitě věnuje matematickému modelování epidemií.

Zásadní data o riziku hospitalizace u omikronu: ICL report 50 podle UK dat.

Virulence u naivní populace menší zhruba 2x (řádově). To je mírně dobrá zpráva, ne velmi dobrá zpráva. Pozor, o dost složitější obrázek a interpretace u různě imunních skupin! https://t.co/3W0vNV63cT pic.twitter.com/0JLay5xHg4 — Jan Kulveit (@jankulveit) December 22, 2021

Před rychlostí šíření omikronu varoval na Radiožurnálu také ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "A v té rychlosti je právě riziko, že může velice vážně zahltit nemocniční systém," uvedl. Podle Duška dokáže omikron znovu nakazit člověka, který byl třeba i nedávno nakažený nějakou jinou formou viru.

Protože odborníci stále nemají dostatek poznatků o omikronu, přijímají podle Dzúrové jednotlivé země přísná opatření, která mají snížit kontakty, a tím zpomalit přenos do komunity, aby byl čas dozvědět se o variantě více. "Tedy podle mě bychom v tomto směru měly následovat okolní země, zůstat v nouzovém režimu a rovněž nyní přijmout přísnější opatření včas, a nikoliv se zpožděním, kdy už nastolení opatření je méně účinné a s velkými ztrátami jak na lidských životech, tak celospolečenskými," konstatovala Dzúrová.

Vláda Petra Fialy (ODS) nechce žádat o prodloužení nouzového stavu, který skončí o Vánocích. Ve středu přijala opatření podle pandemického zákona, která na konci roku mimo jiné omezí počet lidí na oslavách či kulturních akcích.