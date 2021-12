Natočit hezky štědrovečerní pohádku je závazek, lidi mají rádi klasiku. Naší pohádce letos věřím, nebudu nervózní, ale dívá se na to čtvrtina národa, říká Karel Janák, režisér letošní štědrovečerní pohádky ČT Jak si nevzít princeznu. Překonat Tři oříšky pro Popelku je skoro nemožné, Libuška byla neuvěřitelná princezna, to se stane jednou za sto let, dodává.