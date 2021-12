Večeřeli jsme a najednou větev naší borovice prorazila okno. Schovala jsem se do vany a sledovala, jak mi nade mnou bere vítr střechu. Dívala jsem se z okna a na zahradu mi přistálo sousedovo auto. Nad tím, co dělali letos 24. června, žádný z obyvatel čtyř jihomoravských obcí dlouze nepřemýšlí. Ten den jejich domy a dvorky zpustošilo tornádo – a část některých obcí vítr doslova srovnal se zemí. Katastrofu lidem stále připomínají torza budov kolem nich nebo prázdná místa po zdemolovaných staveních.

Tornádo, které zasáhlo Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice a Lužice, si vyžádalo šest životů, desítky vážně zraněných a miliardové škody na majetku. I půl roku po jedné z největších živelních katastrof v novodobé české historii žije v postižených oblastech řada přeživších napůl v kufrech, napůl v krabicích. A s následky se budou potýkat ještě několik měsíců – a nejspíš i let.

„To byl tak strašný zvuk. Doteď mě to děsí. Když to skončilo, vyběhli jsme se podívat do podkroví, kde míval vnuk pokoj – a nad námi nic, jenom nebe,“ vybavuje si Marie Nosterská z Moravské Nové Vsi zásah tornádem.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.