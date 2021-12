Po více než třech letech dnes skončil ve funkci generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Odvolal ho vicepremiér a současný ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Odvolání zdůvodnilo ministerstvo manažerskými pochybeními a neefektivní reorganizací firmy. Odvolaný ředitel poskytl po schůzce s Jurečkou Hospodářským novinám telefonicky rozhovor.

Co konkrétně vám ministr vyčítal, když vás dnes odvolával? Ve strohé zprávě ministerstva jsou jen obecně zmíněna manažerská pochybení a neefektivní reorganizace firmy.

Uvedl jen to, co bylo uvedeno v tiskové zprávě ministerstva zemědělství. Vadila mu reorganizace firmy.

Co konkrétně mu na rušení krajských ředitelství v Šumperku, Brně, Liberci a Plzni vadilo? (Rušení se týkalo i severomoravských Lesních správ Město Albrechtice, Ruda nad Moravou a Loučná nad Desnou.) Někteří lesníci vám vyčítali, že jim změny nebyly dostatečně vysvětleny, že je oslabily v boji s kůrovcovou kalamitou.

Že se zhoršila komunikace s lokálními pracovišti, já mám ale opačný pocit. Nicméně názor pana ministra respektuju a nemám, co bych k tomu dodal.

A co ta manažerská pochybení? Co konkrétně ministr zmínil?

Nic mi k tomu neřekl.

Co byste uvedl na svoji obhajobu?

Já se nemusím obhajovat, nebyl jsem z ničeho obviněn.

Jsou vám vytýkána manažerská pochybení, jste kvůli nim odvolán.

Vnímám to tak, že za manažerské pochybení lze považovat z jistého úhlu pohledu vše. Já si naopak myslím, že mé kroky byly vedeny správným směrem, pokud se podívám na startovní situaci, za které jsem v Lesích ČR začínal, tak to byly miliardové ztráty a rozjetá kůrovcová kalamita, dnes jsme v zisku, za letošní rok to například budou čtyři miliardy korun a podnik je stabilizovaný, soběstačný. Změny tedy podle mě vedly k lepšímu.

Nebavili jste se o kůrovcové kalamitě? Někteří externí experti vám vyčítali zdlouhavá výběrová řízení na výběr těžebních firem, pomalou těžbu.

Ne, o tom jsme se vůbec nebavili. Já navíc kůrovcovou kalamitu s výjimkou dvou lesních správ považuju za vyřešenou. I když musíme zůstat obezřetní a situaci dál sledovat.

Vy jste odvolán k dnešnímu dni, nebo k začátku nového roku?

K dnešnímu dni, zítra už nastoupí nový pověřený ředitel.

Víte, kdo to bude?

Nevím, nebylo mi to řečeno.

Ani netušíte?

Některá jména jsem slyšel, ale nechci spekulovat.

Jaké jsou vaše další plány? Nevrátíte se třeba do Vojenských lesů a statků, odkud jste z pozice ředitele do Lesů ČR přišel?

Zatím budu odpočívat, poslední doba byla náročná.