První řádné zasedání nové vlády přineslo nová covidová opatření. Premiér Petr Fiala (OSD) však znovu připomněl, že jeho kabinet občanům důvěřuje a předpokládá, že se budou o vánočních svátcích chovat zodpovědně. „Prosím o to všechny,“ vyzval lidi Fiala. Vláda podle něj plánuje dodržovat strategii, kterou představila minulý týden – tedy řešit epidemii formou doporučení.

Na začátku ledna, konkrétně v prvních 14 dnech, se budou ve školách testovat žáci i učitelé dvakrát týdně. „Bude se to týkat všech dětí a zaměstnanců škol bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní nebo prodělali či neprodělali covid,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek, využijí se antigeny, které prošly kontrolou kvality. Školáci, kteří se chystají na hory, si nadále budou muset před odjezdem dojít na PCR test – očkovaní i neočkovaní. Padá však potřeba dvou testů.

Obchody nad 200 metrů čtverečních budou moci podle ministra Válka být na Štědrý den otevřené do 12:00, 25. prosince budou muset být zavřené.

Přichází také omezení hromadných akcí, kterých se bude moci účastnit maximálně 1000 sedících lidí či 100 osob, které nesedí u stolů. V restauracích, kavárnách či hospodách budou moci od 29. prosince u jednoho stolu sedět maximálně čtyři osoby, do té doby šest osob. Výjimku budou mít ti, kteří sdílejí stejnou domácnost.

Počet lidí na různých silvestrovských večírcích a oslavách bude omezen na 50 osob. Do 3. ledna mohou chodit na tyto hromadné akce a do restauračních zařízení pouze lidé, kteří jsou plně očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali covid. Na tomto opatření se nic nemění, PCR test stačit nadále nebude, byť se do budoucna počítá s tím, že se zase nějakým způsobem vrátí do hry.

Na posilující třetí dávku vakcíny proti covidu budou moci od 27. prosince jít všichni lidé nad 30 let, kteří už mají alespoň pět měsíců od vpichu druhé dávky. Válek připomněl, že varianta omikron se šíří rychleji než doposud převažující varianta delta, navíc se u ní rychleji projeví symptomy. Proto třetí dávku doporučuje. „Toto nové opatření se týká i lidí, kteří nejsou na třetí dávku objednaní,“ doplnil. Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna a pro ostatní dospělé do 19. ledna, kdy by se zkrátila na pět měsíců.

Kabinet rovněž rozhodl o zrušení Rady vlády pro zdravotní rizika. „Vytvářela konkurenci vůči rozhodování Ústředního krizového štábu,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Přestože v Česku epidemie v posledních třech týdnech zpomaluje, obavy panují z varianty omikron. Ten se v Evropě rychle šíří. Ačkoli v Česku stále převažuje delta, odborníci varují, že dominantní se po Vánocích stane právě omikron. Z dosavadních zjištění vyplývá, že ho nezastaví protilátky získané dřívějším proděláním nemoci ani dvěma očkovacími dávkami. Jaký však omikron způsobuje průběh nemoci, stále nelze s jistotou říci.

Novým koronavirem se v zemi od loňského března prokazatelně nakazilo přes 2,4 milionu lidí, z nich 35 494 zemřelo. Do poloviny prosince umírala denně víc než stovka nakažených, od té doby se počty zemřelých pohybují v desítkách denně.

S přispěním ČTK