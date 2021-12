Výhra ve StarDance je krásný pocit, ale také vše končí, mísí se to ve mně. Je to extrém, můžeme být pyšní na to, co jsme zvládli, posune vás to v osobním životě. Naučil jsem se spolehnout na tělo, nejen na hlavu, říká herec Jan Cina, který vyhrál letošní řadu taneční soutěže StarDance. Loni přišel zlom, dost jsem vyhořel, došel jsem ke strachu, ale bolest mě prohloubila, dodává.