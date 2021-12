Nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) se zbavil svých podílů ve společnosti Prime Fund. Odkoupil je od něj zakladatel fondu Jan Svoboda.

„Podíly Jozefa jsem odkoupil já. Bylo to za fér podmínek, podepsali jsme to dnes (v pondělí, poz. red.). Za cenu, za jakou do fondu vstupoval, zase vystupuje,“ sdělil HN Svoboda, který fond ovládá. O jakou sumu šlo, nesdělil.

Prodej HN potvrdil i Jozef Síkela. „Podíl jsem prodal za stejnou cenu, za kterou jsem ho koupil,“ uvedl ministr bez dalších detailů.

Fond investuje do různých technologických firem a start-upů, které chce Síkela coby ministr průmyslu podporovat. Prodejem se tak chce vyhnout možnému střetu zájmů. Po oznámení na konci listopadu, že by se měl stát členem vlády, přes mluvčí STAN oznámil, že vlastnictví vyřeší.

Síkela získal letos v únoru konkrétně deset procent v Prime Fund Investment Group a 25 procent v manažerské společnosti Prime Fund GP. Před tím působil ve vedení bankovní skupiny Erste, která vlastní Českou spořitelnu.

Prime Fund vlastní podíly v pěti společnostech, které do nich většinou jako své projekty přinesli partneři, uvedl už dříve Svoboda. Jednou z nich je úspěšný start-up v oboru e-commerce Foxdeli. Síkela měl fondu vytipovat díky svým zkušenostem z bankovní sféry hlavně nové příležitosti pro investice. Kolik peněz či jaký podíl vložil Síkela, není jasné. Svoboda dříve uvedl, že hodnota majetku fondu ve správě je v řádu nižších stovek milionů korun, samotné původní investice se ale měly pohybovat v řádu milionů.

